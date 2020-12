Đến hẹn lại lên, vào những ngày gần cuối năm, YouTube lại tổng hợp các clip có lượt xem nổi trội trong vòng 11 - 12 tháng qua và chia sẻ với công chúng. Riêng bảng xếp hạng Top 10 video âm nhạc Kpop có view cao nhất năm nay tại Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo YouTube, Top 10 MV Kpop được dân Hàn xem nhiều nhất chỉ bao gồm MV nhạc Hàn được đăng tải lên trang trong năm 2020 và chỉ tính những lượt xem của người dùng YouTube ở Hàn Quốc. Dữ liệu được thu thập từ ngày 1.1.2020 đến ngày 15.11.2020.

(Từ trái sang) BTS, Zico, BlackPink và IU đều có MV trong Top 10 MV Kpop được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Kết quả Top 10 MV Kpop được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc không khiến người hâm mộ quá bất ngờ. Đứng đầu là MV Dynamite của BTS . Ra mắt trên YouTube vào tháng 8 năm nay, MV Dynamite liên tục lập nên nhiều kỷ lục khủng về chỉ số lượt xem.

Cụ thể, video âm nhạc của gà cưng nhà Big Hit Entertainment liên tiếp gây ấn tượng khi thu về lượt view nhanh chóng ở các mốc 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu…100 triệu, 150 triệu, 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu và mới đây là 500 triệu lượt xem trên YouTube. Tính đến nay, BTS cũng đã phá vỡ kỷ lục cũ của BlackPink với How you like that (73 ngày) để trở thành MV Kpop có được 500 triệu lượt xem nhanh nhất (59 ngày và 20 giờ).

MV Dynamite được ưa chuộng tại Hàn Quốc lẫn thế giới ẢNH: FB NV

Bên cạnh đó, MV Dynamite còn lập kỷ lục khi thu về 101,1 triệu lượt xem trong 24 giờ “lên sàn”, qua mặt kỷ lục cũ của How You Like That (BlackPink) (86,3 triệu lượt xem). MV Dynamite của BTS đã ghi tên vào kỷ lục Guinness thế giới là Video được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ, Video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ và Video âm nhạc của một nhóm nhạc Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ. Ngoài MV Dynamite, BTS còn có một “đại diện” khác là MV On đứng hạng 3 trong Top 10 MV Kpop được dân Hàn xem nhiều nhất. MV On (tựa đầy đủ ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prima) phát hành trên YouTube vào tháng 2.2020 và đang sở hữu hơn 296 triệu view. Danh sách Top 10 MV Kpop được dân Hàn xem nhiều nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Tương tự như BTS, BlackPink cũng có hai MV trong Top 10 MV Kpop được dân Hàn xem nhiều nhất, gồm MV How You Like That (hạng 4) và MV Lovesick Girls (hạng 9). Lúc mới ra mắt vào tháng 6.2020, MV How You Like That từng gây sốt khắp thế giới và không ngừng viết nên kỷ lục về lượt xem trên YouTube. How You Like That cũng chiếm ngôi đầu trong Top 10 bài hát mùa hè nổi tiếng toàn cầu năm 2020. Còn MV Lovesick Girls phát hành vào tháng 10.2020 cũng nhanh chóng lên đến 300 triệu lượt xem trong vòng hơn 2 tháng.