BTS bán đấu giá bộ trang phục khi trình diễn ca khúc 'Dynamite' làm từ thiện

Hãng tin Reuters cho biết, những bộ trang phục đa sắc màu mà 7 thành viên của BTS mặc trong MV Dynamite với hơn 651 triệu lượt xem trên YouTube dự kiến sẽ thu được 20.000 - 40.000 USD tại cuộc đấu giá do nhà Julien's Auctions tổ chức vào ngày 29.1.2021. Martin Nolan, giám đốc điều hành của Julien's Auctions cho biết: “Đây là lần đầu tiên BTS bán trang phục”. Trang phục bao gồm áo phông, mũ, giày thể thao , quần và áo sơ mi được nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS mặc trong MV Dynamite phát hành vào tháng 8.2020.

Dynamite là ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên của BTS, đã đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 vào mùa hè 2020. MV này trở thành video trên YouTube đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất chỉ sau 20 phút.

Trang phục bao gồm áo phông, mũ, giày thể thao, quần và áo sơ mi được nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS mặc trong MV Dynamite ẢNH: REUTERS

Vào tháng 1.2020, 7 chiếc micro có chữ ký ban nhạc BTS sử dụng trong chuyến lưu diễn đã được bán ở Los Angeles với giá 83.200 USD - gấp hơn 8 lần giá khởi điểm dự kiến.

Trang phục mà các thành viên ban nhạc mặc khi trình diễn ca khúc Dynamite sẽ là được đấu giá trực tuyến để gây quỹ MusiCares - chi nhánh từ thiện của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật thu âm Mỹ, nơi tổ chức lễ trao giải Grammy hằng năm. MusiCares tài trợ các chương trình phúc lợi và y tế cho các nhạc sĩ, ca sĩ bao gồm hàng chục ngàn người đã mất việc trong đại dịch Covid-19.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc ghi một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ vào tuần trước khi được đề cử giải Grammy lớn đầu tiên. Mới đây ngày 29.11, tạp chí Billboard thông báo album BE của BTS đã dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần đầu tiên phát hành (từ 20 - 26.11). BTS chính thức trở thành nhóm nhạc đầu tiên có hai album khác nhau (Map of the Soul: 7 và BE) đạt hạng nhất Billboard 200 trong năm 2020 và là nghệ sĩ thứ hai (sau rapper người Mỹ YoungBoy Never Broke Again) đạt được thành tích "khủng" này.