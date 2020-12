BTS - kỷ lục nối tiếp kỷ lục với album 'BE' và ca khúc ‘Life Goes On'

Ra mắt vào ngày 20.11, Life Goes On đã chính thức đoạt hạng nhất Billboard Hot 100 tuần này (tính đến ngày 5.12.2020). Đây là lần thứ ba BTS đứng đầu Billboard Hot 100, sau hai bản hit Dynamite và remix Savage Love (Laxed - Siren Beat) kết hợp với Jawsh 685 và Jason Derulo. Đặc biệt, các nam thần tượng Kpop đoạt được cú “hattrick No.1” Billboard Hot 100 chỉ trong vòng 3 tháng. Với thành tích này, gà cưng nhà Big Hit Entertainment tiếp tục lập kỷ lục tại làng nhạc thế giới

Hiện BTS là nghệ sĩ được ba lần lên quán quân Billboard Hot 100 nhanh nhất trong vòng 42 năm qua. Trước đó, năm 1964, The Beatles đã trụ trên vị trí đầu tiên Billboard Hot 100 trong 2 tháng và 3 ngày. Cuối năm 1977, Bee Gees ba lần lên hạng nhất Billboard Hot 100 trong 2 tháng và 3 tuần với các bài hát nhạc phim Saturday Night Fever.

Life Goes On và Dynamite trên Hot Billboard 100 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BILLBOARD

Đáng chú ý, Life Goes On còn là ca khúc tiếng Hàn đầu tiên được đứng đầu Billboard Hot 100 trong lịch sử 62 năm của bảng xếp hạng đình đám này. Chưa hết, Life Goes On cũng là bài hát đầu tiên được hát bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh xuất hiện trong các thứ hạng cao Billboard Hot 100. Bên cạnh đó, BTS cũng trở thành bộ đôi/nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử có hai bài hát “xưng bá” Billboard Hot 100.

Hiện tại Billboard Hot 100, Life Goes On đang hạng nhất còn Dynamite đã vươn lên vị trí thứ 3, sau khi xếp thứ 14 vào tuần trước. Theo dữ liệu của Nielsen Music / MRC Data, Life Goes On đã cán mốc 14,9 triệu lượt phát trực tuyến ở Mỹ và 150.000 lượt tiêu thụ trong tuần kết thúc vào ngày 26.11 vừa qua.

BTS biểu diễn tại The Disney Holiday Singalong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Hôm 30.11, BTS cũng viết nên lịch sử làng nhạc cùng album mới phát hành BE. Theo đó, album BE đã được hạng nhất bảng xếp hạng Billboad 200 danh giá. BTS chính thức trở thành nhóm nhạc đầu tiên có hai album khác nhau (Map of the Soul: 7 và BE) đạt hạng nhất Billboard 200 trong năm 2020 và là nghệ sĩ thứ hai (sau rapper người Mỹ YoungBoy Never Broke Again) đoạt được thành tích khủng này. BE cũng là album thứ năm của BTS lên hạng nhất ở Billboard 200.