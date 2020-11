Album 'BE' của BTS đứng hạng nhất Billboard 200

Ngày 29.11 (giờ địa phương), Billboard thông báo album BE của BTS đã “hạ cánh” ở vị trí đầu tiên tại Top 200 album, bảng xếp hạng hàng tuần của những album phổ biến nhất tại Mỹ. Vậy là BTS chính thức trở thành nhóm nhạc đầu tiên có hai album khác nhau (Map of the Soul: 7 và BE) đạt hạng nhất Billboard 200 trong năm 2020 và là nghệ sĩ thứ hai (sau rapper người Mỹ YoungBoy Never Broke Again) đạt được thành tích khủng này.

Theo Billboard , BE đã đạt được con số ấn tượng 242.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu tiên phát hành (từ ngày 20.11 đến 26.11). Trong đó, bao gồm 177.000 đơn vị bán album truyền thống, 35.000 đơn vị TEA (tính điểm ca khúc) và 30.000 đơn vị SEA (tính lượt nghe trực tuyến). Những con số trên tương ứng với 48,56 triệu lượt stream audio theo yêu cầu.

Album BE ăn khách tại thị trường Hàn Quốc và quốc tế ẢNH: FB NV

Ngoài ra, BE cũng là album thứ năm của BTS lên ngôi vương ở Billboard 200. Nhờ đó, gà cưng nhà Big Hit Entertainment cũng là sao Kpop đầu tiên và duy nhất (cho đến nay) đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với năm album khác nhau. Điều đáng nói là những chủ nhân hit Dynamite chỉ mất 2 năm 6 tháng để đưa năm album của mình lên đỉnh bảng xếp hạng Top 200 album của Billboard.

BTS lần đầu được đứng nhất Billboard 200 cùng album Love Yourself: Tear (tháng 6.2018), tiếp theo sau đó là Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7 và mới nhất là BE (ra mắt 20.11.2020). Nhóm nhạc cuối cùng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với năm album liên tiếp là The Beatles. Năm sản phẩm âm nhạc của The Beatles đã thống trị Billboard 200 từ 30.7.1966 đến 28.12.1968.

Fan đang mong ngóng các sân khấu cuối năm của BTS ẢNH: FB NV

Cộng đồng fan BTS vô cùng phấn khích lẫn tự hào trước hàng loạt kỷ lục khủng của nhóm. Trên mạng xã hội , nhiều người hâm mộ BTS bày tỏ niềm vui sướng cùng những hashtag chúc mừng các chàng trai. “Không thể tin được, nhóm đang tạo nên điều kỳ diệu tại làng nhạc thế giới”, “Tất cả những album đó đều được nhóm đặt toàn bộ con tim và tâm hồn để thực hiện. Nhóm xứng đáng được các thành tích như thế này”, “BTS sẽ mãi được nhớ đến là nhóm nhạc huyền thoại”… là những dòng trạng thái hạnh phúc của fan BTS trước tin vui của thần tượng.