Asia Artist Awards 2020 tổ chức ở Hàn Quốc tái diễn lùm xùm như ở Việt Nam

Trong thông báo của đơn vị tổ chức, AAA 2020 chính thức mở màn từ 18 giờ (giờ địa phương) ngày 28.11 với phần thảm đỏ và đến 19 giờ thì vào chương trình trao giải (trao giải chia làm 2 phần).

Tuy nhiên, ước tính thời gian của Asia Artist Awards 2020 dường như chỉ là những con số không có giá trị. Bởi ngay từ khi bắt đầu, một trong những trang chiếu AAA 2020 là LiveX đã không thể hoạt động do lượng người truy cập quá nhiều và quá đột ngột. LiveX tắc nghẽn, ban tổ chức đành phải kêu gọi khán giả chuyển sang My Music Taste và tuyên bố sẽ hoàn trả tiền cho những ai đã mua gói xem tại LiveX. Phần phát sóng tại My Music Taste lùi lại 1 tiếng, thành 19 giờ rồi 19 giờ 30 để đợi khán giả “dời” từ LiveX sang. Do đó, thảm đỏ cũng bị cắt sóng.