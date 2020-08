MV mới của Kang Daniel lập kỷ lục 10.000 lượt xem trong 1 phút

Phía Blip cho biết: “Chỉ trong vòng 1 năm kể từ khi chính thức ra mắt solo, Kang Daniel đã bán được hơn 1 triệu album. Và nay MV mới nhất của anh ấy là Who U Are đã lập thêm một kỷ lục mới”. Cụ thể, ngay khi mới phát hành trên Blip, video âm nhạc này đã nhanh chóng cán mốc 10.620 lượt xem trong một phút đầu tiên.

Sau đó, MV Who U Are lên đến 637.000 view trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên và nhanh chóng được 5 triệu lượt xem sau 24 giờ. So sánh với MV 2U “lên sàn” hồi tháng 3 năm nay của Kang Daniel, Blip nhận xét: “Thành tích của MV Who U Are còn tốt hơn gấp 98,3 lần so với dự án 2U trước đó”.

Blip công bố kỷ lục của MV Who U Are trong 1 phút đầu tiên mới phát hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Không chỉ thu hút hàng triệu view trên ứng dụng Blip, mà MV Who U Are cũng “ăn nên làm ra” ở YouTube. Tính đến tối 15.8 (giờ địa phương), sản phẩm âm nhạc mới nhất của Kang Daniel đã gần đạt 17 triệu lượt view sau gần 2 tuần được “thả xích”.

Bên cạnh đó, Who U Are cũng liên tiếp đứng đầu trên các chương trình âm nhạc cuối tuần Hàn Quốc . Chiều 15.8, Kang Daniel cùng Who U Are chiến thắng Music Core trước SSAK3 và Hwasa. Đây là chiếc cúp nhất tuần thứ ba trong đợt quảng bá này của nam ca sĩ.

Cách đây ít hôm, cựu thành viên nhóm Wanna One còn gây chú ý khi thắng 3 hạng mục tại lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2020, gồm giải Sân khấu của năm, Fan nhiệt huyết và Bonsang ẢNH: INSTAGRAM NV

Kang Daniel là gương mặt trẻ tuổi nổi tiếng của Kpop . Anh từng nổi lên như một hiện tượng tại Hàn Quốc lẫn nhiều nước châu Á khác nhờ chương trình Produce 101 mùa 2. Chủ nhân hit Who U Are có độ phủ sóng rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc dự án Wanna One . Nhóm tan rã vào năm 2019.