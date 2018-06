Kang Daniel gây sốt khi nói tiếng Việt tại Đà Nẵng

Nam ca sĩ phát âm tiếng Việt khá chuẩn và không giấu được sự thích thú khi cùng những thành viên còn lại của chương trình It's Dangerous Beyond the Blankets (tựa Việt: Ngoài chăn là bão tố) tập nói tiếng Việt.

Kang Daniel đội nón lá trong chương trình - Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Kang Daniel đội nón lá trong chương trình

Tối 31.5 (giờ địa phương), đài MBC chính thức cho lên sóng tập Ngoài chăn là bão tố quay tại TP.Đà Nẵng. Đúng như những gì ê-kíp sản xuất chia sẻ trước đó, các thành viên chương trình gồm Kang Daniel (Wanna One), Mark (NCT), Junhyung (Highlight) và Lee Yi Kyung thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ trong một resort cao cấp thay vì cùng nhau khám phá những địa danh nổi tiếng ở thành phố biển miền Trung. Bốn nam nghệ sĩ cùng nhau chơi trò chơi dưới nước, trò chuyện, tự nấu ăn… Bộ tứ nổi tiếng còn đội nón lá đi dạo và tỏ ra yêu thích phụ kiện đậm chất Việt Nam này. Đáng chú ý, Kang Daniel khá phấn khích mỗi lần nói tiếng Việt trong suốt tập phát sóng vừa qua. Nam ca sĩ không chỉ nói “Xin chào” rõ ràng mà còn đọc được tên một nhãn hiệu mì Việt Nam khi nhìn thấy chữ trên bao bì. Ngoài ra, lúc nghe nam diễn viên Lee Yi Kyung tập nói: “Nhà vệ sinh ở đâu?” bằng tiếng Việt, anh liền cười thích thú. Ảnh chụp màn hình Anh không chỉ nói "Xin chào" rành mạch mà còn thích thú khi nghe một thành viên khác nói tiếng Việt Tin liên quan Kang Daniel và dàn sao Hàn đội nón lá, du lịch tại Đà Nẵng

Kang Daniel lộ chấn thương tay tại sân bay Đà Nẵng

Rộ tin Kang Daniel tới Đà Nẵng Theo dõi tập Ngoài chăn là bão tố lần này, fan Việt tỏ ra rất hạnh phúc cũng như không ngừng chia sẻ các đoạn clip Kang Daniel cùng các thành viên chương trình nói tiếng Việt. Người hâm mộ mong mỏi sẽ được chứng kiến giọng ca sinh năm 1995 “khoe” khả năng nói tiếng Việt nhiều hơn nữa trong tương lai. Được biết, Kang Daniel cùng các anh em chung nhóm Wanna One đang tất bật cho concert vòng quanh thế giới bắt đầu từ tối 1.6 tại Seoul (Hàn Quốc) và chuẩn bị cho album mới dự kiến lên kệ vào ngày 4.6.