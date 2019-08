Trưởng nhóm Twice và Kang Daniel bị lộ ảnh hẹn hò

Theo Dispatch, ngày 1.8, Kang Daniel và Jihyo được trông thấy hẹn hò ở quận Hannam sang chảnh (Seoul, Hàn Quốc). Trang tin còn gây bất ngờ khi khẳng định trưởng nhóm Twice và cựu thành viên Wanna One đã bắt đầu phát triển tình cảm từ đầu năm nay. Nguồn tin thân cận với hai thần tượng tiết lộ: “Một tiền bối thân với Kang Daniel và Jihyo đã giới thiệu họ với nhau”.

Dispatch cho biết vì Twice vẫn đang sống trong ký túc xá nên nhà riêng của Kang Daniel ở khu UN Village trở thành địa điểm lý tưởng để cặp đôi hẹn hò. Do đó, Jihyo đã tự lái xe của mình sang nhà người yêu. Được biết, UN Village thuộc quận Hannam là khu nhà nổi tiếng với độ an ninh cao. Nhiều loạt tên tuổi đình đám như Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Soo Ae, Shin Min Ah, Han Hyo Joo, Han Chae Young, T.O.P (Big Bang)… sống tại đây.

Ngoài ra, Dispacth còn tuyên bố các cô gái trong nhóm Twice đều biết quan hệ yêu đương giữa Jihyo và Kang Daniel. Thậm chí, một thành viên còn tận tình đưa rước Jihyo đến nhà bạn trai.

Theo Dispatch, Jihyo và Kang Daniel thường tranh thủ dành thời gian bên nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Đặc biệt, bất chấp lịch trình bận rộn, nam ca sĩ sinh năm 1996 và bạn gái tranh thủ đến bên nhau ít nhất một lần mỗi tuần. Thậm chí, đôi tình nhân vẫn qua lại dù Jihyo cùng các chị em nhóm Twice phải di chuyển liên tục vì chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới . Dispatch tiết lộ cặp đôi hẹn hò một ngày trước khi người đẹp 22 tuổi rời Hàn Quốc để đi tour thế giới và một ngày sau khi cô quay về. Vào ngày 25.7, sau khi Kang Daniel kết thúc showcase ra mắt solo, Jihyo đã đến thăm anh.

Hai nghệ sĩ trẻ tuổi Kpop đã dựa vào nhau và ủng hộ đối phương trong quãng thời gian khó khăn gần đây. Trưởng nhóm Twice đã giúp bạn trai vượt qua thời kỳ khó khăn bởi vụ kiện tụng với công ty quản lý để tách ra solo. Còn lúc Jihyo mệt mỏi, Kang Daniel giúp cô nạp lại năng lượng.

Hiện công ty quản lý của Jihyo là JYP Entertainment đã lên tiếng xác nhận tin tức hẹn hò trên.

Jihyo (áo sọc ngồi giữa) là một thành viên khá nổi bật trong nhóm Twice ẢNH: INSTAGRAM NV

Kang Daniel và Jihyo đều là hai gương mặt trẻ tuổi nổi tiếng của Kpop. Kang Daniel từng nổi lên như một hiện tượng tại Hàn Quốc lẫn nhiều nước châu Á khác nhờ chương trình Produce 101 mùa 2. Anh có độ phủ sóng rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc dự án Wanna One. Nhóm tan rã vào cuối năm ngoái.

Trong khi đó, Jihyo được xem là một trong những thành viên nổi bật nhất của Twice. Cô là trưởng nhóm và cũng là giọng ca chính. Bên cạnh đó, gà cưng của JYP còn gây ấn tượng với vẻ xinh đẹp và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.