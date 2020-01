Loạt giọng ca trẻ trung tuổi Tý của Kpop

Jungyeon, Momo và Sana (Twice)

Tính đến hết năm 2019, Twice vẫn là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop với loạt thành tích nổi bật trong và ngoài nước. Lịch trình hoạt động dày đặc tỷ lệ thuận với độ thành công của gà cưng nhà JYP. Riêng ba cô gái Jungyeon, Momo và Sana cũng thu hút đông đảo người hâm mộ với cá tính riêng của mình. Ở tuổi 24, bộ ba đều rất trẻ trung, xinh đẹp và được nhiều người yêu mến.

(Từ trái sang) Sana, Jungyeon và Momo là những cô gái có lượng fan khá "khủng" trong nhóm Twice ẢNH: INSTAGRAM NV, GETTY/AFP

Momo và Sana là sao Nhật Bản hiếm hoi có chỗ đứng tại làng giải trí Hàn Quốc. Thậm chí, cả hai còn luôn nằm trong top nghệ sĩ nữ được ngưỡng mộ nhất tại Kpop. Chuyện tình giữa Momo và đàn anh Heechul (Super Junior) được công chúng ủng hộ. Đặc biệt, fan đều hy vọng Jungyeon, Momo và Sana sớm có hoạt động solo trong năm 2020.

Jennie (Black Pink)

Không có gì cần nói nhiều về nàng công chúa của YG. Xinh đẹp, tài năng và có gu thời trang cá tính, Jennie được xem là đại diện tiêu biểu của các giọng ca tuổi Tý sinh năm 1996. Vẻ sang chảnh cùng tính cách ngại ngùng là điểm giúp cô chinh phục người hâm mộ.

Jennie là biểu tượng thời trang mới của Kpop ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2019, Jennie liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng nữ thần tượng. Điều này cho thấy mức độ nổi tiếng “không phải dạng vừa” của cô tại Hàn Quốc. Tháng 4.2020, Black Pink trở lại và nhiều khả năng sẽ tạo nên cơn sốt lớn tương tự như các đợt quảng bá album trước.

Joy (Red Velvet)

Joy cũng đạt được thành công lớn về mặt sự nghiệp khi là một mẩu của nhóm nhạc đình đám Red Velvet. Trên sân khấu, người đẹp nổi bật với thân hình nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút. Khi tham gia chương trình truyền hình, cô nhận được nhiều cảm tình với tính cách thân thiện, hoạt bát.

Joy thu hút với nụ cười tươi sáng ẢNH: INSTAGRAM NV

Joy cũng là ca sĩ lấn sang diễn xuất gây chú ý nhất những năm gần đây. Sao phim Trò chơi tình yêu đẹp không góc chết trong các cảnh quay. Tuy nhiên, khán giả cho rằng cô cần cải thiện hơn khả năng biểu đạt cảm xúc.

Kang Daniel

Bước ra từ show Produce 101 mùa 2, Kang Daniel nhanh chóng có được chỗ đứng tại Kpop thông qua các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Thế nhưng, việc công khai tình cảm với Jihyo (Twice) và cuộc chiến pháp lý với công ty quản lý cũ khiến anh gặp không ít khó khăn. Dù vậy, nhờ lượng fan đông đảo, nam ca sĩ vẫn vượt qua và trở thành một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất năm 2019 với album đầu tay Color on me.

Kang Daniel được kỳ vọng sẽ sớm "trở lại và lợi hại hơn xưa" trong năm 2020 ẢNH: INSTAGRAM NV

Kang Daniel cũng là gương mặt quảng cáo được săn đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, anh bất ngờ tạm dừng hoạt động vì mắc bệnh trầm cảm và chứng rối loạn hoảng sợ. Fan hy vọng “center quốc dân” sớm trở lại trong năm tuổi của mình.

Kim Jae Hwan

Tương tự Kang Daniel, Kim Jae Hwan cũng được biết đến nhờ Produce 101 mùa 2 và nhận được nhiều sự quan tâm khi tung các ca khúc solo khoe khả năng ca hát điêu luyện như: Begin Again, The Time I Need… Anh được đánh giá là có chất giọng tốt và đầy nội lực trong số các thần tượng đang lên hiện nay.

Kim Jae Hwan đạt thành tích nhất định khi quyết định theo sự nghiệp solo ẢNH: INSTAGRAM NV

Cựu thành viên nhóm Wanna One còn tham gia sáng tác nhạc trong album của mình. Ngay trong những ngày đầu tiên của năm Canh Tý, Kim Jae Hwan đã tung teaser nhá hàng cho sản phẩm âm nhạc Hello/Goodbye phát hành vào đầu tháng 2 năm nay.

Chung Ha

Chung Ha cũng là thí sinh chiến thắng từ Produce 101 của Mnet. Cô hoạt động cùng các thành viên I.O.I và được yêu mến với thần thái biểu diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, khả năng vũ đạo của cô cũng là ưu điểm vượt trội so với các nữ nghệ sĩ khác. Người đẹp sinh năm 1996 từng biên đạo cho tiết mục nhảy Bang Bang trong Produce 101 và ca khúc Whatta Man của I.O.I.

Chung Ha được xem là thành viên thành công nhất sau khi I.O.I tan rã ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi I.O.I tan rã, Chung Ha hoạt động solo và đạt thành tích “khủng” nhất so với các chị em cùng nhóm. Với các bài hát đình đám như Roller Coaster, Gotta Go, Snapping… cô có những bước tiến tốt đẹp trong sự nghiệp cá nhân. Năm 2019, Chung Ha được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá như MAMA (Mnet Asian Music Awards), Asia Artist Awards, Melon Music Awards…

Lee Chan Hyuk (AKMU hay còn gọi là Akdong Musician)

Khi mới 16 tuổi, nhóm nhạc Akdong Musician gồm Lee Chan Hyuk cùng em gái Lee Su Hyun đã trở thành hiện tượng của showbiz Hàn Quốc khi dự thi chương trình K-pop Star 2012. Hai anh em như một luồng gió mới cho làng nhạc xứ kim chi có dấu hiệu bão hòa lúc bấy giờ. Quyết định gia nhập YG Entertainment, bộ đôi tiếp tục cho ra đời loạt hit Give Love, 200%, Dinosaur…

Ở tuổi 24, Lee Chan Hyuk sở hữu gia tài bản quyền sáng tác nhạc đồ sộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2017, Chan Hyuk bất ngờ nhập ngũ, sớm hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp cùng lứa. Tháng 5.2019, anh chính thức xuất ngũ và nhanh chóng tái xuất. Mới đây, AKMU gây sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc với ca khúc How can I love the heartbreak, you're the one I love.

B.I

Dù đã rời khỏi nhóm iKON và im hơi lặng tiếng gần 1 năm qua do lùm xùm dùng chất cấm, nhưng B.I (tên thật: Kim Han Bin) vẫn được xếp vào danh sách các tên tuổi trẻ được kỳ vọng của Kpop bởi khả năng làm nhạc xuất sắc. Những hit do anh tham gia sáng tác đều gây sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà ở nhiều nước châu Á: Climax, Rhythm Ta, My Type, Apology, Airplane, Love Scenario, I'm OK, Empty…

Fan tuyên bố vẫn tin tưởng và đợi B.I trở lại sân khấu ẢNH: INSTAGRAM NV

Thời gian gần đây, fan phát hiện cựu gà YG chia sẻ các ca khúc mới trên ứng dụng làm nhạc cá nhân. Do đó, trong năm tuổi Canh Tý, B.I nhiều khả năng sẽ tái xuất làng nhạc nhưng trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất. Scandal chất cấm vừa qua khiến anh khó mà có thể được đứng trên sân khấu.