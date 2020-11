Jungkook đạo diễn MV ‘Life Goes On’ của BTS

Giống các video âm nhạc trước của BTS , MV Life Goes On nhanh chóng chạm đến những mốc triệu lượt xem qua mỗi giờ. Tuy nhiên, đối với các thành viên BTS và người hâm mộ, MV Life Goes On lại có thêm một ý nghĩa khác nữa: đó chính là MV đầu tiên mà Jungkook thử sức với công việc quay clip và làm đạo diễn. Trước đó, từng có nguồn tin tiết lộ nam ca sĩ kiêm diễn viên đích thân tự thực hiện các cảnh quay MV Life Goes On với sự trợ giúp của một đội ngũ chuyên nghiệp.

Tại buổi họp báo album BE mới phát hành, Jungkook cũng bật mí nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh nghề “tay trái” mới của mình. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn còn hơi xấu hổ nếu các bạn gọi tôi là đạo diễn đấy. Chỉ là bình thường tôi thích quay video, vì vậy tôi được giao nhiệm vụ quay MV. Kể từ khi tôi nhận trách nhiệm này, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và hết sức mình”.

Suga vắng mặt tại cuộc họp báo ra mắt album BE vì đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật chấn thương vai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MBC Jungkook cho hay anh hài lòng với MV Life Goes On ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Jungkook kể: “Lần đầu tiên nghe bài hát Life Goes On , tôi cảm thấy rằng phần quan trọng nhất ca khúc chính là cảm giác chân thực và những ngụ ý hấp dẫn đằng sau đó. Tôi đã truyền đạt suy nghĩ này với các nhân viên trong ê-kíp. Tất nhiên, tôi cũng thảo luận với nhóm và muốn nghe ý kiến của các thành viên, tham khảo xem họ có muốn thể hiện những khía cạnh cá nhân khác của mình không. Cuối cùng, tôi đã cố gắng truyền tải hết quan điểm của BTS trong MV này”.

Jungkook tỏ ra hài lòng với thành quả của mình, đồng thời khẳng định việc quay MV Life Goes On là một trải nghiệm khó quên. Nam thần tượng 23 tuổi nói: “Thời gian qua, chúng tôi không thể gặp gỡ người hâm mộ do đại dịch. Vì vậy, tôi đã cố gắng thể hiện niềm mong mỏi và nhớ nhung các Army (tên fandom BTS ) thông qua MV này”.

Ca từ và MV Life Goes On được khen ngợi là ý nghĩa, sâu lắng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin Jungkook đứng sau từng khung hình xinh đẹp của MV Life Goes On khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi lẫn ngưỡng mộ khả năng và sự đa tài của em út nhóm BTS . Trên các nền tảng phát clip, việc tên đạo diễn MV Life Goes On được ghi rõ ràng Jeon Jungkook càng làm fan phổng mũi tự hào.