Nguyên nhân khiến fan BTS phản đối concert chung của Big Hit Entertainment

Cách đây không lâu, Big Hit Entertainment công bố đêm diễn chung mang tên New Year’s Eve Live 2021 (hay còn gọi là Big Hit Label Concert), quy tụ dàn sao dưới trướng như BTS, TXT, NU’EST, G-Friend … Sự kiện được thông báo sẽ diễn ra tại hội trường KINTEX, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) từ 9 giờ 30 tối 31.12.2020 (giờ địa phương). Buổi diễn cũng sẽ cung cấp phát trực tiếp, trực tuyến.

Tuy nhiên, người hâm mộ BTS ở Hàn Quốc không hề vui vẻ trước tin tức trên. Thậm chí, cộng đồng fan BTS là BTS Gallery Fan Union còn lập luôn đơn tuyên bố sẽ tẩy chay New Year’s Eve Live 2021 và liệt kê luôn nguyên nhân cụ thể.

Đầu tiên, New Year’s Eve Live 2021 có thể là concert đầu tiên mà BTS lộ diện trực tiếp. Trước đó, nhóm chỉ tổ chức concert online vì tình hình dịch Covid-19 căng thẳng. Do đó, người hâm mộ rất mong ngóng một đêm diễn chỉ có mỗi BTS và fan với nhau, thay vì một chương trình có thêm nhiều sao Kpop và người hâm mộ nghệ sĩ khác. Ngoài ra, quy mô tổ chức New Year’s Eve Live 2021 khá nhỏ cũng là điều khiến fan BTS phật lòng.