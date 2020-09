BTS lập thành tích khủng trước giờ chiếu ‘Break The Silence: The Movie’

Dự kiến, Break the Silence: The Movie sẽ chính thức được phát hành vào ngày 24.9 tới tại Hàn Quốc . Trước thềm phim công chiếu, các hệ thống rạp đã mở bán vé trước cho người xem và choáng váng trước số lượng đặt vé tăng đến chóng mặt.

Cụ thể, theo ghi nhận của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc , Break The Silence: The Movie với 39.681 vé đặt trước đã đạt tỷ lệ bán vé đến 56,8% vào khoảng 10 giờ sáng 21.9. Vậy là chỉ 3 ngày trước khi “lên sàn”, tác phẩm xoay quanh BTS đã "tẩu tán 'gần 40.000 vé. Trước mắt, bộ phim đã đạt thành tích khủng dù chưa chiếu. Do đó, giới chuyên môn dự đoán Break The Silence: The Movie sẽ tiếp tục lập kỷ lục doanh thu phòng vé một khi đã chính thức ra rạp.

Khán giả Hàn Quốc mong ngóng Break The Silence: The Movie ẢNH: POSTER PHIM

Break The Silence: The Movie là bộ phim điện ảnh tài liệu thứ 4 của BTS. Bộ phim từng được lên lịch đến với khán giả vào ngày 10.9 vừa qua nhưng đành lỡ hẹn vì dịch Covid-19 . Sports Chosun tiết lộ khán giả đến thưởng thức Break The Silence: The Movie trong tuần đầu tiên phim chiếu sẽ được tặng poster và card của BTS. Quyền lợi của người xem tác phẩm ở những tuần thứ 2 và tuần thứ 3 sẽ được rạp công bố sau.

Tại Việt Nam, Break The Silence: The Movie vẫn công chiếu vào đúng hôm 10.9 và thu được hơn 3 tỉ đồng tiền bán vé sau 3 ngày. Đây trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất nhì phòng vé ngay khi vừa ra mắt. Được biết, để ủng hộ cho thần tượng, Army (fandom BTS) tại Việt Nam không chỉ rủ nhau đặt vé trước mà còn tổ chức nhiều buổi xem chung ở các thành phố lớn: TP.HCM, Hà Nội, Vinh... và thực hiện nhiều hoạt động bên lề như phát quà miễn phí cho fan BTS khi đến rạp. Ngoài ra, người hâm mộ còn đem theo cả lightstick, cùng nhau bật sáng khán phòng, thưởng thức âm nhạc và cổ vũ cho thần tượng như đang xem một live show thứ thiệt.

Break the Silence: The Movie ghi lại những cảm xúc chân thực và sống động của 7 chàng trai trong suốt hành trình diễn ra tour sân vận động vòng quanh thế giới Love Yourself: Speak Yourself qua 13 quốc gia, vùng lãnh thổ vào năm 2018 - 2019 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Break the Silence: The Movie được xem là “cuốn nhật ký” bằng hình ảnh đầy chân thực, sống động và ngập tràn cảm xúc của BTS, ghi lại từ chuỗi concert cháy vé Love Yourself: Speak Yourself của BTS trong năm 2019 qua nhiều thành phố lớn ở Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và châu Á. Đây cũng là tour sân vận động đầu tiên của nhóm. Theo Big Hit Entertainment , thông qua những khoảnh khắc đằng sau hậu trường của 7 chàng trai, công chúng sẽ có cái nhìn sâu sắc, cảm nhận rõ hơn về từng nét tính cách, suy nghĩ riêng biệt của mỗi thành viên, đồng thời được nghe những câu chuyện chưa từng được BTS chia sẻ trước đây.

Trước đó, BTS từng ra mắt thành công 3 bộ phim tài liệu Burn the Stage: The Movie (2018), Love Yourself in Seoul và Bring the Soul: The Movie (2019).