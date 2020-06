BTS vào top 50 nghệ sĩ nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới

Theo đó, nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - BTS đứng vị trí thứ 47 trong danh sách với thu nhập trước thuế ước tính khoảng 50 triệu USD. Forbes cho hay: "BTS đã thu về một số tiền khổng lồ lên đến 170 triệu USD sau chuyến lưu diễn của mình năm 2019. Thu nhập này đã giúp nhóm nam nhà Big Hit vượt mặt nhiều ban nhạc Mỹ đình đám ngoại trừ Metallica".

BTS tiếp tục tạo lập thêm thành tích mới Ảnh: Soompi

Năm 2019, BTS đứng vị trí thứ 43 trong danh sách với 57 triệu USD thu nhập trước thuế. Phần lớn số tiền này được cho là đến từ tour diễn vòng quanh thế giới Love Yourself, cũng như tour diễn sân vận động mở rộng Love Yourself: Speak Yourself.

Forbes tuyên bố rằng số liệu họ đưa ra dựa trên các con số từ nhều trang thống kê như Nielsen Music / MRC Data, Pollstar, IMDB, NPD BookScan, ComScore, bên cạnh nhiều cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành và một số ngôi sao. Top 100 nghệ sĩ thu nhập cao nhất thế giới năm 2020 được tính toán dựa vào thu nhập trước thuế của họ, tính từ tháng 6.2019 đến tháng 5.2020, trước khi khấu trừ phí cho các nhà quản lý, luật sư và đại lý.