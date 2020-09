BTS tiếp tục làm diễn giả truyền cảm hứng tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Theo hãng tin Yonhap ngày 22.9, Ủy ban Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Hàn Quốc ra thông cáo báo chí về việc BTS sẽ xuất hiện tại cuộc họp thường niên của “Nhóm những người bạn đoàn kết vì an ninh y tế toàn cầu”, nằm trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) lần thứ 75.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kỳ họp của Đại hội đồng LHQ được tổ chức trực tuyến và các bài phát biểu đều được ghi hình trước. Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore cho biết “thông điệp hy vọng” của BTS có tiêu đề “Hãy hồi sinh trong thế giới mới”, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 23.9. Nội dung phát biểu xoáy vào những khó khăn, thách thức mà các thế hệ tương lai phải đối mặt do dịch Covid-19.

Ủy ban UNICEF Hàn Quốc chia sẻ trên Twitter về sự kiện năm nay: “Hai năm trước, BTS đã truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi trên toàn thế giới bằng một bài phát biểu đầy lửa tại Đại hội đồng LHQ. Năm nay, họ trở lại và chia sẻ thông điệp hy vọng giữa đại dịch Covid-19. Cùng nhau, chúng ta có thể mở ra một thế giới tốt đẹp và công bằng hơn”. Dòng tweet nhanh chóng nhận về hơn 50.000 lượt thích.

“Nhóm những người bạn đoàn kết vì an ninh y tế toàn cầu” được thành lập vào tháng 5.2020, theo sáng kiến của Hàn Quốc, để thảo luận về các vấn đề an ninh y tế, chẳng hạn như Covid-19. Nhóm gồm 40 quốc gia thành viên, Hàn Quốc cùng Đan Mạch, Cộng hòa Sierra Leone, Qatar và Canada là đồng chủ tịch.

Nhóm nhạc BTS phát biểu tại lễ phát động chiến dịch Thế hệ không giới hạn ở New York (Mỹ) ngày 24.9.2018 Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ 2 BTS phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 73 năm 2018, BTS đã phát biểu khoảng 6 phút trong lễ phát động chiến dịch Thế hệ không giới hạn (Generation Unlimited) - một hoạt động hợp tác toàn cầu của UNICEF, diễn ra tại thành phố New York (Mỹ). Trong thông điệp năm đó, RM nhấn mạnh BTS mong muốn được truyền cảm hứng cho giới trẻ toàn thế giới thông qua những câu chuyện âm nhạc của họ mà nổi bật nhất là chuỗi album Love Yourself. Kể từ năm 2017, BTS đã đồng hành cùng UNICEF trong chiến dịch Love Myself nhằm chấm dứt bạo lực đối với thanh thiếu niên. Một phần doanh thu từ việc bán album Love Yourself được dùng để quyên góp cho hoạt động này.

Mới đây hôm 19.9, các thành viên BTS cũng có bài phát biểu truyền động lực mạnh mẽ cho giới trẻ Hàn Quốc nhân sự kiện Ngày thanh niên, vinh dự được diện kiến Tổng thống Moon Jae In cùng các quan chức cấp cao tại Nhà Xanh. BTS đã trao tận tay Tổng thống Moon Jae In chiếc hộp màu tím. Bên trong là những món quà do từng thành viên lựa chọn để gửi gắm đến thế hệ trẻ mai sau. Phần quà của BTS được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử đương đại quốc gia Hàn Quốc và sẽ được mở ra vào 19 năm sau.