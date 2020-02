Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất: Làng giải trí điêu đứng

Các thành viên nhóm G-Friend bật khóc nức nở khi buổi ký tặng fan hủy trước giờ G vì dịch Covid-19 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Sao Kpop liên tục hủy concert

Vì dịch Covid-19, hàng loạt giọng ca, nhóm nhạc Hàn Quốc đã phải hủy bỏ lịch biểu diễn chuẩn bị trước từ nhiều tháng. Đơn cử như concert của Twice đáng lẽ sẽ diễn ra ở KSPO Dome (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 7 và 8.3 cũng bị hủy.

Tiếp sau Twice, Taemin (SHINee) cùng đêm diễn cá nhân Never Gonna Dance Again tổ chức ngày 13 và 15.3 cũng đành lỡ hẹn với người hâm mộ. Công ty quản lý Twice và Taemin là JYP Entertainment và SM Entertainment đều đã đưa ra cách thức chi tiết hoàn vé cho khán giả.

Pentagon cũng phải hủy một sự kiện ký tặng fan vào ngày 28.2 và nam ca sĩ Son Dong Pyo thì tạm hoãn fan meeting dự kiến diễn ra vào ngày 28.3. Trong khi đó, các cô gái Cherry Bullet thì quyết định dẹp luôn sự kiện Che-ting thường được tổ chức hằng tuần.

Loạt sao Hàn phải hủy show vì số người nhiễm virus Corona chủng mới tại Hàn Quốc ngày càng tăng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Công ty giải trí FNC Entertainment thông báo sẽ dời buổi fan meeting Sepgu Sangsa của nhóm nhạc SF9 từ ngày 23.2 đến tận ngày 7.6. Fan có quyền vẫn giữ vé đã mua hoặc trả vé và được hoàn tiền 100% nếu không thể đến vào ngày 7.6.

Tuy nhiên, trường hợp “hủy kèo” đáng tiếc nhất có lẽ thuộc về G-Friend. Hôm 23.2, nhóm nhạc nữ này có buổi ký tặng fan ở quận Yangchun (Seoul, Hàn Quốc), nhưng đành phải nói lời xin lỗi người hâm mộ ngay trước giờ G. Thậm chí, khi mọi người đã có mặt đông đủ và chương trình chỉ còn vài phút nữa là chính thức bắt đầu thì G-Friend mới nhận được tin phải hủy show do lo ngại dịch Covid-19 lây lan. Đứng trên sân khấu, G-Friend cảm thấy có lỗi và liên tục xin lỗi, mong fan thông cảm. Một số thành viên còn rơi nước mắt buồn bã vì sự cố này.

G-Friend xin lỗi fan và khóc vì sự kiện bị hủy đột ngột ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

BTC các lễ trao giải đau đầu

Mới đây, ban tổ chức The Korean Music Awards 2020 (Giải thưởng Âm nhạc Hàn Quốc 2020) đã lựa chọn phương án hủy bỏ lễ trao giải và công bố kết quả chiến thắng trên mạng vào ngày 27.2. Động thái được ủng hộ khi Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất. Trước đó, lễ trao giải The Fact Music Awards 2020 vốn được lên lịch ngày 29.2 cũng hoãn.

Ngoài ra, show âm nhạc Mister Trot cũng thông báo hủy bỏ buổi ghi hình cho tập cuối cùng, dự kiến thực hiện vào ngày 24.2. Nhà đài vẫn chưa cho biết lịch quay mới.

Chiều 24.2, BTS phải tổ chức buổi họp báo về Map of the Soul: 7 được phát sóng trực tiếp trên BANGTANTV. Thay vì mời báo chí như các đợt trước thì sự kiện chỉ có thành viên nhóm và MC để đảm bảo an toàn vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc.

Buổi họp báo chỉ có MC và BTS, không có phóng viên vì ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 ẢNH: BIGHIT ENTERTAINMENT

Cách đây ít ngày JYP Entertainment chia sẻ rằng Wooyoung (nhóm 2PM) sẽ không tổ chức buổi xuất ngũ công khai vào ngày 28.2 như dự kiến. Thay vào đó, nam ca sĩ sẽ gửi lời chào đến người hâm mộ thông qua nền tảng Vlive.