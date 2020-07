Ca khúc nhạc phim 'Your Eyes Tell' giúp BTS 'càn quét' bảng xếp hạng iTunes

Trang Soompi đưa tin ca khúc chủ đề Your Eyes Tell (tạm dịch: Đôi mắt biết nói) do nhóm BTS thể hiện cho bộ phim điện ảnh cùng tên sắp ra mắt của Nhật Bản đã gặt hái những thành tích ấn tượng. Bên cạnh việc ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc số Oricon, Your Eyes Tell của nhóm BTS còn đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc hàng ngày của Nhật Bản, bao gồm Line Music, Mora và Recochoku.

Ca khúc cũng vươn lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng bài hát hàng đầu trên iTunes ở ít nhất 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thái Lan, Ả Rập Saudi, Indonesia, Nam Phi... Đây là thành tích tốt nhất mà một ca khúc tiếng Nhật của nhóm nhạc K-pop đạt được từ trước đến nay.

Jungkook (BTS) tham gia sáng tác ca khúc nhạc phim Your Eyes Tell Ảnh: Soompi

Your Eyes Tell là một bản tình ca có giai điệu đượm buồn, nằm trong album Map of the Soul: 7 - The Journey của BTS mới được phát hành hôm 15.7 ở thị trường Nhật Bản. Đặc biệt, ca khúc do chính thành viên Jungkook của nhóm tham gia sáng tác.

Bộ phim điện ảnh Nhật cùng tên được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc Always (2011) của đạo diễn Song Il Go. Ở phiên bản phim của Nhật Bản, tác phẩm do đạo diễn Takahiro Miki chịu trách nhiệm thực hiện, có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Yuriko Yoshitaka (phim We Were There) và Ryusei Yokohama (phim truyền hình Your Turn to Kill). Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả Nhật vào cuối tháng 10.2020.

Với thành tích này, BTS một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình. Trước đó, nhóm cũng là nghệ sĩ đầu tiên của xứ sở kim chi biểu diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 62 và là nhóm nhạc có 4 album nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 nhanh nhất, sau nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.