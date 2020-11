Jungkook (BTS) lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard

Tuần này, hai bài hát Euphoria và My Time của Jungkook BTS ) đều có mặt trong top Billboard World Digital Song Sales (bảng xếp hạng lượng tiêu thụ nhạc số trên toàn thế giới ). Euphoria ở vị trí 18 và đã có tổng cộng 38 tuần có mặt trên bảng xếp hạng. Còn My Time hạng 7 và cũng được đứng trong Billboard World Digital Song Sales được 35 tuần.

Điều đáng nói là cả Euphoria và My Time đều không phải là ca khúc chủ đề album hay được quảng bá rộng rãi trên các sân khấu âm nhạc. Cả hai chỉ đơn giản là một bài hát phụ (B-side) trong album chung của nhóm BTS và còn không có cả MV. Euphoria thuộc album Love Yourself: Answer (2018) và My Time nằm trong album Map of the Soul: 7 (2020).

Hiện Jungkook đang cùng các thành viên BTS chuẩn bị cho màn tái xuất với album BE, ra mắt vào ngày 20.11 này. Album BE gồm 8 ca khúc mới Life Goes On, Fly to My Room, Blue & Grey, Skit, Telepathy, Dis-ease, Stay và bản hit đã phát hành trước đó Dynamite. Ngoài ra, BTS cũng tất bật với nhiều sự kiện cuối năm. Nhóm vừa xác nhận sẽ biểu diễn tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2020, SBS Gayo Daejeon, concert nhà Big Hit Entertainment…