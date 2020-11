BTS chịu ảnh hưởng vì dính đến nhạc sĩ bị nghi cưỡng dâm bạn gái cũ

Những ngày qua, showbiz Hàn Quốc xôn xao trước thông tin một nữ ca sĩ triển vọng họ Song bị bạn trai cũ (gọi tắt là A) chuốc thuốc, cưỡng dâm và quay lại toàn bộ cảnh nóng của cả hai. Quá tuyệt vọng và nhục nhã, nạn nhân đã tự kết liễu đời mình tại nhà riêng. A sau đó được dân mạng chỉ ra chính là Bobby Chung, một tay guitar và nhạc sĩ kiêm ca sĩ có tiếng tại Kpop.

Bobby Chung sinh năm 1979, là thành viên của nhóm nhạc Autumn Vacation. Phía Bobby Chung vẫn chưa phản hồi trước nghi vấn hãm hại đời cô Song. Thay vào đó, anh đã xóa tài khoản Instagram từ ngày 4.11, concert của Autumn Vacation cũng đột ngột bị hủy chỉ 10 ngày trước khi diễn ra. Từ đó, công chúng càng tin rằng Bobby Chung chính là thủ phạm đã làm nhục cô Song. Thậm chí, nhiều dân mạng còn cho rằng anh đang ở ẩn vì phải tiếp nhận điều tra từ cảnh sát.

Bobby Chung vẫn giữ im lặng trước nghi vấn là thủ phạm hãm hại bạn gái cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Mọi chuyện còn đang trong quá trình làm sáng tỏ, nhưng cư dân mạng vẫn không ngừng bàn luận sôi nổi về vụ việc. Đặc biệt, vấn đề Bobby Chung từng viết nhạc cho các tên tuổi như BTS và Tomorrow X Together trở thành đề tài gây tranh cãi. Được biết, BTS cùng Tomorrow X Together (TXT) đều trực thuộc Big Hit Entertainment và cũng là hai ngôi sao Kpop duy nhất từng làm việc với Bobby Chung.

Do đó, nếu như thật sự bị kết tội trong vụ của cô Song, thì Bobby Chung và các sản phẩm có sự “nhúng tay” của anh đều sẽ rơi vào tình trạng tẩy chay kịch liệt, có thể còn bị cấm phát sóng. Vậy là những bài hát mà Bobby Chung hợp tác với BTS hay Tomorrow X Together cũng sẽ bị tác động không nhỏ. Nhìn vào phần danh đề (credit) ca khúc của BTS và Tomorrow X Together, cái tên của Bobby Chung xuất hiện không ít. Riêng với BTS, Bobby Chung từng góp sức trong các bài hát 134340, Love maze, Home, I’m fine, Filter, Answer: Love myself…

Fan lo lắng BTS sẽ phải chịu thiệt vì lùm xùm của Bobby Chung ẢNH: FB NV

Nhiều dân mạng bày tỏ sự nuối tiếc: “Em từng thích một bài hát của Autumn Vacation lắm”, “Nếu Bobby Chung thật sự là thủ phạm, chắc tôi sẽ rất sốc khi nghe một ca khúc được viết bởi một kẻ tấn công tình dục ”, "Chúng mình nhiều khả năng sẽ không được nghe những bài hát xuất sắc chỉ vì một kẻ tâm thần vô dụng”…

Những người yêu mến nhạc của BTS và Tomorrow X Together cũng phẫn nộ. “Trời ơi, I'm Fine của BTS là một trong những bài hát yêu thích nhất của tôi đấy, sao bây giờ?”, “Cả Way Home của Tomorrow X Together cũng có hắn tham gia làm nhạc ư? Tôi nghe bài hát đó hằng ngày đấy", “Khóc mất. Em rất mê bài Love Maze và Home đó”, “Thật không công bằng, “Một con sâu làm rầu nồi canh” mà. Tại sao BTS và các nhà soạn nhạc, nhà sản xuất khác làm việc chăm chỉ lại phải chịu thiệt hại vì hắn?”, “Ê-kíp nên tìm cách loại bỏ tên Bobby Chung ra khỏi phần credit hay thay đổi ca từ chẳng hạn”… nhiều người ý kiến.

Hiện vụ của cô Song vẫn đang điều tra và Bobby Chung cũng chưa chính thức lên tiếng. Công ty quản lý Big Hit Entertainment cũng không đưa ra phản hồi trước những quan điểm của cộng đồng mạng trên.