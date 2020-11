BTS và BlackPink được bình chọn áp đảo tại MAMA 2020

BTS và BlackPink thay phiên nhau đứng nhất phần lớn giải tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2020. Tại hạng mục Ca khúc của năm, BTS cùng bài hát Dynamite đứng đầu và chiếm 30,5% lượng vote. Con số này gần như gấp đôi số phiếu How you like that của BlackPink - đang tại vị trí thứ hai với 17% lượng bình chọn. Tương tự, ở mảng Nghệ sĩ của năm và Sự lựa chọn của fan toàn cầu, BTS và BlackPink cũng lần lượt chia nhau đứng nhất và nhì.