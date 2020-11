Tiêu Chiến và Lisa (BlackPink) được bình chọn đẹp nhất châu Á

Kể từ khi ra mắt, Lisa từng không ít lần nằm trong top mỹ nhân thế hệ mới của Kpop. Tiếp nối thành công từ năm trước, gà cưng nhà YG ngày càng tỏa sáng với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và đại diện thương hiệu danh giá.

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại có một năm 2020 không quá tốt đẹp khi vướng lùm xùm fan quá khích tấn công diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2 vừa qua. Dù vậy, độ phổ biến của anh vẫn ở mức cao cùng lượng người hâm mộ khủng. Ở phần lớn các cuộc bình chọn nhan sắc khác, mỹ nam sinh năm 1991 cũng thường nằm trong top dẫn đầu.