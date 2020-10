BlackPink đi vào lịch sử mức tiêu thụ album tại Hàn

Album đĩa cứng ra mắt hôm 6.10 cũng đứng thứ 2 Billboard 200 và bảng xếp hạng album của Anh, thành tích mà chưa nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào làm được trước đó. Trong tuần này, The Album vẫn đứng ở vị trí thứ 10 Billboard 200, giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên trụ vững trong top 10 Billboard 200 qua 3 tuần liên tiếp.

The Album bao gồm 8 ca khúc: How You Like That, Ice Cream (hợp tác với Selena Gomez ), Pretty Savage, Bet You Wanna (feat Cardi B), Lovesick Girls, Crazy Over You, Love to Hate Me và You Never Know. Trong The Album, các thành viên BlackPink cũng góp sức vào một số khâu sản xuất. Điển hình như Jennie và Jisoo có tham gia viết lời ca khúc Lovesick Girls. Jennie cũng tham gia sản xuất bài hát này.