BlackPink đón loạt tin vui: MV cũ đạt 1 tỉ view, ca khúc mới vào top Billboard

Trong khi sản phẩm đầu tiên vẫn đang trên đà lập thêm nhiều kỷ lục về lượt view, thì ca khúc và album vừa được “thả xích” của BlackPink cũng nhận được phản hồi vô cùng khả quan. Bài hát mới nhất Lovesick Girls đã “hạ cánh” ở vị trí 59 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Lovesick Girls là ca khúc thứ 7 của BlackPink vào Billboard Hot 100, sau Ice Cream (kết hợp Selena Gomez , hạng 13), How You Like That (hạng 33), Sour Candy (hợp tác với Lady Gaga , hạng 33), Kill This Love (hạng 41), Ddu du ddu du (hạng 55) và Kiss and Make Up (hợp tác với Lady Gaga, hạng 93).

Được biết, Lovesick Girls là bài hát chủ đề trong full album đầu tiên mang tên The Album của BlackPink, “lên kệ” hôm 2.10. The Album bao gồm 8 ca khúc: How You Like That, Ice Cream (hợp tác Selena Gomez), Pretty Savage, Bet You Wanna (feat Cardi B), Lovesick Girls, Crazy Over You, Love to Hate Me và You Never Know. Trong The Album , các thành viên BlackPink cũng góp sức vào một số khâu sản xuất. Điển hình như Jennie và Jisoo có tham gia viết lời ca khúc Lovesick Girls. Jennie cũng tham gia sản xuất ca khúc này.