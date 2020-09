BlackPink gây sốt với bộ ảnh đẹp ngút ngàn 'nhá hàng' album mới

Trước đó, hôm 21.9, BlackPink gây "bão" mạng khi tung poster album mới giữa lúc những bản hit gần đây của nhóm vẫn chưa kịp “nguội”. Sản phẩm âm nhạc sắp được “thả xích” mang tên The Album và được biết đến là full album tiếng Hàn đầu tay của nhóm nhạc “đen hồng” sau gần 4 năm ra mắt. Ngoài việc bao gồm các ca khúc đã phát hành trước đó như Sour Candy (hợp tác với Lady Gaga ), How You Like That và mới nhất là Ice Cream (kết hợp cùng Selena Gomez ), những ca khúc còn lại trong siêu phẩm mới của “gà cưng” nhà YG vẫn chưa được hé lộ. The Album được ấn định ngày phát hành vào 2.10 tới.