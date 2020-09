BlackPink gây 'bão mạng' vì tung poster album mới

Sau khi được phát hành, poster The Album của BlackPink nhanh chóng gây sốt. Trên trang Facebook chính thức của nhóm, hình ảnh nhá hàng album mới đã đạt hơn 400.000 tương tác, 20.000 bình luận và 85.000 lượt chia sẻ trong vòng 4 tiếng đồng. Còn tại Instagram, poster The Album sớm vượt mốc 1 triệu lượt thích và liên tục tăng chóng mặt. Tính đến 12 giờ trưa 21.9, bài viết về ảnh album này đã đạt 1,4 triệu lượt thích và hàng ngàn bình luận.

Được biết, The Album là full album tiếng Hàn đầu tay của BlackPink sau gần hơn 4 năm hoạt động. Album lần này sẽ bao gồm các ca khúc đã được phát hành trước đó như Sour Candy (hợp tác với Lady Gaga ), single “mở đường” How You Like That và Ice Cream (kết hợp cùng Selena Gomez ). Những bài hát còn lại trong The Album vẫn chưa được tiết lộ thêm.