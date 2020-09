BlackPink khí chất trên bìa tạp chí Mỹ

Đặc biệt, trên ảnh bìa Elle của Mỹ còn có dòng chữ khẳng định tầm nổi tiếng của gà cưng nhà YG: “The future is BlackPink. The biggest girl group in the world” (tạm dịch: Tương lai chính là BlackPink. Nhóm nhạc nữ đỉnh nhất thế giới ). Được biết, ấn bản tháng 10 tới của tạp chí sẽ bao gồm toàn bộ hình ảnh cùng cuộc phỏng vấn với những nữ thần tượng.

Loạt ảnh của BlackPink trên Elle Mỹ số tháng 10 tới khiến fan ngây ngất lẫn hạnh phúc. Không chỉ người hâm mộ mà cả công chúng cũng khen ngợi thần thái và nhan sắc ngày càng cuốn hút của các cô gái. “Cả bốn người đều rất xinh", "Chà, thật tuyệt vời. Cả nhóm đều rất đẹp luôn", "Tôi rất tự hào khi BlackPink được đăng trên tạp chí Mỹ! Nhóm thật sự quá xuất sắc”…

BlackPink cũng là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên được lên bìa tạp chí Mỹ. Điều này làm fan vô cùng phấn khích. Được biết, số tháng 10 của Elle Mỹ sẽ có 5 phiên bản, 1 version nhóm và 4 bản cho mỗi thành viên.

BlackPink ra mắt công chúng năm 2016 và nhanh chóng có độ phổ biến rộng rãi nhờ loạt hit Boombayah, Whistle, Playing with fire, As if it’s your last, Ddu du ddu du, Kill this love, How you like that , Ice cream…