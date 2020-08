Sự thật về scandal Jennie lười biếng được hé lộ

Theo Allkpop, mới đây trên diễn đàn Pann của Hàn Quốc, một người dùng có tên @pannchoa đã đăng tải loạt ảnh chứng minh rằng thành viên Jennie không hề lười biếng như khán giả vẫn tưởng. Trong đó, Jennie chụp ảnh cùng những vũ công phụ họa với phần mắt cá chân bị thương nặng và phải cố định bằng nẹp. Chủ nhân topic kể trên giải thích cặn kẽ rằng bởi vì vết thương trầm trọng như vậy nên Jennie không thể biểu diễn hết mình trên sân khấu, thậm chí thỉnh thoảng còn dừng lại vì quá đau đớn.

"Cô ấy không ngại vết thương mà vẫn nhảy trên những đôi giày cao gót", "Thật khâm phục Jennie", "Trước đó tôi không biết lý do mà đã vội chỉ trích, thật có lỗi", "Hi vọng Jennie mau khỏe"... là những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, Jennie vốn có vấn đề với mắt cá chân từ trước nhưng vì lịch trình dày đặc của BlackPink, cô đã không thể chữa khỏi vết thương của mình. Bên cạnh đó, vũ đạo từng ca khúc của nhóm khá mạnh mẽ, kết hợp thêm trang phục bao gồm giày cao càng khiến mắt cá chân Jennie thêm đau đớn.

Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng phải đến bệnh viện để tiêm thuốc giảm đau trong lúc ghi hình cho chương trình Inkigayo theo như thông tin trong bài viết trên Pann. Để chuẩn bị cho How you like that, Jennie cũng khiến công chúng lo lắng khi xuất hiện trên sóng trực tuyến với đôi nạng, thừa nhận bị chấn thương cổ chân vì vấp ngã trong lúc tập gym.