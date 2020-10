'The Album' của BlackPink đứng thứ hai Billboard 200, lập hàng loạt kỷ lục

Được biết, vị trí thứ 2 của BlackPink với The Album là thứ hạng cao nhất mà 1 nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở kim chi đạt được trên BXH Billboard 200. Không những thế, chủ nhân hit How you like that còn lập kỷ lục chưa nhóm nữ nào đạt được sau 12 năm kể từ năm 2008 khi Danity Kane - nhóm nhạc nữ đến từ Mỹ thống trị BXH Billboard 200 với album Welcome To The Dollhouse. Có thể thấy rằng chất lượng âm nhạc và danh tiếng của BlackPink ngày càng được nâng cao. Năm 2018, nhóm đã lọt vào BXH này với Square Up vị trí thứ 40, Kill this love vị trí 28 năm 2019.