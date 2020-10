Những nữ thần tượng Kpop bị tố 'mắc bệnh ngôi sao'

Khi xuất hiện trên sóng truyền hình, Krystal cũng chẳng hề giấu giếm vẻ mặt lạnh nhạt và kênh kiệu. Đợt tham gia show Quiz that Changes the World năm 2010, cô ngồi chăm chú với điện thoại của mình mặc kệ dàn khách mời đang tập trung cho chương trình. Biểu hiện của nữ nghệ sĩ cũng rất khó coi và còn không thèm vỗ tay theo mọi người. Cô bị chửi bới là chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao

ẢNH: CẮT TỪ CLIP