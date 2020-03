Cựu chủ tịch YG Entertainment thoát lệnh bắt giữ

Tháng 6.2019, tờ Dispatch đưa tin B.I (Kim Han Bin), trưởng nhóm iKON đã sử dụng cần sa và chất gây ảo giác LSD vào năm 2016 nhưng sự việc lại được che đậy trong suốt thời gian dài. Đoạn tin nhắn giữa B.I và người trung gian mua bán chất cấm (gọi là A) với nội dung chỉ ra nam thần tượng nhà YG đã hỏi A về cách mua những chất kích thích được tung ra khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, B.I đã thoát khỏi tội danh mua bán và sử dụng chất cấm do A thay đổi lời khai. Do đó, cảnh sát đã nghi ngờ cựu chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk có can thiệp vào lời khai của A bằng cách đe dọa người này để bao che cho ''gà nhà''. Trong quá khứ, Yang Hyun Suk đã từng từ chối tiếp nhận lệnh triệu tập của cảnh sát, không phối hợp điều tra liên quan đến bê bối của B.I.