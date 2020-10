Tiểu thuyết gây tranh cãi của Jessica vào top 5 best seller

Theo Allkpop, mới đây The New York Times - tạp chí danh tiếng của Mỹ đã công bố danh sách những cuốn sách bán chạy nhất (best seller) tính đến 3.10. Đáng chú ý, tiểu thuyết gây tranh cãi của cựu thành viên nhóm nhạc Girls' Generation - Jessica Jung đã xuất sắc vào top 5 mục Young Adult Hardcover. Phát hành từ ngày 30.9, đây là thành tích vô cùng ấn tượng của Shine (Tỏa sáng). Chỉ trong thời gian ngắn, một lượng lớn đầu sách Shine đã được bán ra, đủ để Jessica Jung cạnh tranh với nhiều tác giả tài năng khác dù đây là lần đầu tiên cô "đá chéo sân" viết lách.

Shine có tên trong danh sách The Best Seller của The New York Times ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với tư cách là ca sĩ thần tượng, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung đã thu hút sự chú ý của công chúng kể từ khi mới được thai nghén. Giọng ca đình đám cho biết cô đã dùng những trải nghiệm của bản thân lồng ghép vào Shine với nhiều chi tiết hư ảo để kể câu chuyện về Rachel Kim - một nữ thực tập sinh 17 tuổi quốc tịch Mỹ đến đất nước Hàn Quốc xa lạ để hoàn thành giấc mơ đứng trên sân khấu của mình. Từ khi Jessica Jung tiết lộ rằng cô đã cài cắm rất nhiều trứng phục sinh (Easter egg) vào tiểu thuyết này, người hâm mộ càng bàn tán xôn xao và mong đợi được đọc Shine. Jessica Jung đã mang đến cho độc giả một thế giới Kpop không chỉ hào nhoáng, rực rỡ mà còn có nhiều góc tối với tình bạn, tình yêu, sự lừa lọc, cám dỗ đan xen nhau rất thú vị và đó chính là lý do tại sao tiểu thuyết đầu tay của cô lại được yêu thích.

Trong danh sách do The New York Times công bố, Shine của Jessica Jung xếp ngay sau The Hate U Give của Angie Thomas, một tiểu thuyết về phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1989 này đã tiết lộ phần 2 của Shine sẽ được phát hành vào năm sau, nối tiếp những gì đã xảy ra trong phần 1. Không những thế, Shine cũng đã được lên kế hoạch dựng thành phim với đạo diễn To All The Boys I've Loved Before (Những chàng trai năm ấy) thực hiện.

Jessica Jung có kế hoạch phát hành phần 2 của Shine ẢNH: INSTAGRAM NV