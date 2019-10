'Nữ hoàng băng giá' Jessica sắp xuất bản tiểu thuyết

Cụ thể, tác phẩm sắp trình làng của nữ ca sĩ sinh năm 1989 có tựa đề Shine. Tiểu thuyết là hành trình tập luyện khắc nghiệt, nỗ lực không ngừng nghỉ của một cô gái người Mỹ gốc Hàn để trở thành một ngôi sao hàng đầu Kpop. Nội dung cuốn sách được lấy cảm hứng từ chính hoàn cảnh của Jessica cũng như những trải nghiệm của cô suốt nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi. Shine được mô tả sẽ tiết lộ những mảng tối ẩn sau hào quang của thế giới Kpop trước công chúng, giúp nhiều người có cái nhìn chân thực hơn về ngành công nghiệp tỉ đô này. Được biết, bên cạnh những sự thật trần trụi được phơi bày, những câu chuyện ngọt ngào, sâu sắc cũng sẽ xuất hiện trong cuốn sách đầu tay của mỹ nhân 30 tuổi.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, Shine của Jessica sẽ được phát hành bằng 11 thứ tiếng và trình làng vào mùa thu năm 2020. Không chỉ ra mắt công chúng dưới dạng tiểu thuyết, tác phẩm nói trên cũng đang được lên kế hoạch dựng thành phim. Dự án điện ảnh này có sự hỗ trợ từ Matt Kaplan - nhà sản xuất làm nên thành công của To All The Boys I’ve Loved Before, bộ phim nổi đình nổi đám trên Netflix hồi năm 2018 do nữ diễn viên gốc Việt Trần Đồng Lan đóng chính.

Nhiều khán giả tỏ ra quan ngại trước chất lượng của cuốn tiểu thuyết do tác giả nghiệp dư Jessica chấp bút ẢNH: INSTAGRAM NV

Tin tức cựu thành viên nhóm nhạc đình đám SNSD sắp ra mắt tiểu thuyết thu hút sự chú ý của dân mạng xứ Hàn. Bên cạnh những lời khen về sự đa tài của nữ thần tượng 30 tuổi khi vừa giỏi ca hát lại biết thiết kế thời trang và giờ đang thử sức với viết lách, không ít người tỏ ra quan ngại trước vai trò mới của cô. Có ý kiến cho rằng Jessica luôn làm mọi thứ nửa vời, theo ý thích chứ không hề nghiêm túc đặt tâm huyết vào đó: “Cô ấy luôn cố làm mọi thứ khác ngoài ca hát như thiết kế, viết sách trong khi bản thân chẳng hề giỏi mấy khoản đó. Cô ấy có thể tự do viết những gì mình muốn nhưng tôi cá là các tiểu thuyết gia chân chính sẽ chê cười điều này”.

Hàng loạt bình luận khác cũng tỏ ra nghi ngờ trước tài năng văn chương của chị gái Krystal: “Tôi đang tự hỏi những người đã vất vả học hành để thành nhà thiết kế hay tiểu thuyết gia sẽ nghĩ gì về Jessica? Cô ấy là người Mỹ gốc Hàn, thậm chí còn không giỏi tiếng Hàn nhưng vẫn muốn viết lách?”, “Các bài hát gần đây của Jessica không được chú ý như mong đợi và giờ cô ta cố gắng viết một cuốn tiểu thuyết để được quan tâm hơn ư?”, “Chỉ cần biết tiếng Hàn và có đủ tiền xuất bản, bất kỳ ai cũng thành tiểu thuyết gia, nhà văn được hết nhỉ. Trước là Goo Hye Sun giờ lại đến Jessica”…

Hiện tại, Jessica khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ sự đa tài, xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên, kể từ khi rời SNSD, lượng fan của nữ thần tượng này đã "rơi rụng" đáng kể ẢNH: INSTAGRAM NV

Jessica Jung sinh năm 1989, cô từng là ngôi sao nổi đình nổi đám khắp châu Á với vai trò là một trong những giọng ca chủ lực của SNSD. Với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc lạnh ca sĩ được mệnh danh là “nữ hoàng băng giá” của Kpop. Giọng ca 30 tuổi cùng với Krystal nhóm F(x) là cặp chị em đình đám nhất nhì làng nhạc xứ kim chi khi sở hữu tài năng âm nhạc nổi trội, nhan sắc xuất chúng, thần thái đỉnh cao cùng phong cách thời trang đẳng cấp.

Năm 2014, Jessica khiến cả Kpop sửng sốt khi rời SNSD dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đây được xem là một trong những biến cố lớn nhất của nhóm nhạc nữ đình đám nhà SM. Sau khi chia tay SNSD, mỹ nhân 8X tập trung vào kinh doanh, thiết kế thời trang và đẩy mạnh các hoạt động solo. Tháng 8 vừa qua, nữ ca ca sĩ vướng vụ kiện với công ty quản lý Trung Quốc và bị yêu cầu bồi thường khoảng 40 tỉ đồng. Hiện sự việc vẫn đang được tòa án giải quyết. Cuối tháng 9.2019, Jessica quay lại đường đua âm nhạc với ca khúc mang tên Call me before you sleep kết hợp cùng rapper Giriboy.