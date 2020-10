Phim của Suzy và Krystal cùng ra mắt với rating ấn tượng

Tối 17.10, hai phim truyền hình có sự tham gia của "tình đầu quốc dân" Suzy - Start Up (tên Việt: Khởi nghiệp) và cựu thần tượng Krystal - Search (tên Việt: Truy vết) đã chính thức được lên sóng trên kênh tvN và Orion Cinema Network. Nếu Start Up kể về câu chuyện khởi nghiệp đầy khó khăn của những người trẻ mang trong mình hoài bão lớn thì Search lại lấy bối cảnh khu phi quân sự với những câu chuyện mất tích đầy bí ẩn và án mạng xảy ra tại đây.

Với hai chủ đề khác nhau, cả Start Up lẫn Search đều thu hút sự chú ý của khán giả với rating tập mở màn khá ấn tượng. Theo số liệu của Nielsen Korea, bộ phim của Suzy đạt rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 4.3% và cao nhất là 4.5%. Trong nhóm người xem từ 20 đến 49 tuổi, Start Up có được rating 3.3%. Nhân vật Seo Dal Mi do Suzy thủ vai là một cô gái đã bỏ học đại học, chấp nhận làm những công việc vặt để nuôi ước mơ mở một công ty với mong muốn trở thành Steve Jobs tiếp theo. Cô cũng không muốn thua kém em gái mình - Seo In Jae ( Kang Han Na thủ vai), người đang sống cuộc sống sung túc. Tập 1 của Start Up mở ra quá khứ của Seo Dal Mi cũng như mối quan hệ của cô với các nhân vật.