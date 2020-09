Dân mạng trầm trồ vì mặt mộc xinh đẹp của Suzy

Trong clip, Suzy cho thấy vẻ đẹp tự nhiên “không phải dạng vừa” của mình. Đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn không tì vết như em bé của cô khiến nhiều người phải ghen tị. Thậm chí, không ít bình luận còn khẳng định sao phim Khi nàng say giấc có gương mặt mộc tự nhiên và vô cùng hoàn mỹ.

Nhiều ý kiến khen ngợi gương mặt mộc của nữ nghệ sĩ hết lời: "Đã biết Suzy xinh rồi, nhưng ai mà biết cô ấy đẹp như thế này khi không trang điểm cơ chứ?", "Khuôn mặt của cô ấy tỏa sáng đến mức điên rồ", "Cô ấy xinh đến mức tôi cứ xem đi xem lại video này thôi"…

Suzy trong dự án Start Up sắp phát sóng

Sắp tới, Suzy sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua vai Seo Dal Mi trong phim Start Up (tạm dịch: Khởi nghiệp). Trong tác phẩm, Suzy đóng nhân vật nữ chính Seo Dal Mi, một cô gái dám nghĩ dám làm và luôn hướng đến những điều tích cực. Cô từ bỏ giảng đường đại học, chăm chỉ làm việc bán thời gian và mơ ước trở thành Steve Jobs của Hàn Quốc . Tuổi đời còn trẻ, nhưng Seo Dal Mi đã có khí chất đầy tự tin và quyết tâm kiếm đủ vốn để mở công ty riêng của mình. Hiện người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào vai diễn của “tình đầu quốc dân” 26 tuổi trong bộ phim Start Up này.

Ngoài Suzy, phim còn quy tụ dàn sao trẻ Nam Joo Hyuk , Kim Seon Ho, Kang Han Na… Bên cạnh đó, Start Up còn đánh dấu màn tái hợp của Suzy và biên kịch Park Hye Ryun, đạo diễn Oh Choong Hwan. Bộ ba này từng làm việc chung rất ăn ý trong phim Khi nàng say giấc đình đám.