Suzy xinh đẹp trong teaser phim về khởi nghiệp

Bên cạnh đó, Start Up còn đánh dấu màn tái hợp của Suzy và biên kịch Park Hye Ryun, đạo diễn Oh Choong Hwan. Bộ ba này từng làm việc chung rất ăn ý trong phim Khi nàng say giấc đình đám. Được biết, biên kịch Park Hye Ryun còn nổi tiếng với Bay cao ước mơ, Đôi tai ngoại cảm…Trong khi đó, đạo diễn Oh Choong Hwan thì quen thuộc với khán giả qua các dự án Vì sao đưa anh đến, Khách sạn ma quái