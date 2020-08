Suzy xác nhận đóng cặp cùng Nam Joo Hyuk trong phim mới

Theo Soompi, Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho và Kang Han Na đã xác nhận là những diễn viên chính tham gia phim truyền hình mới của Đài tVN - Startup (tựa Việt: Khởi nghiệp)

Startup kể về hành trình khởi nghiệp của Seo Dal Mi (Suzy). Cô có khát khao mãnh liệt trở thành Steve Jobs tiếp theo của Hàn Quốc. Trong hành trình tìm kiếm thành công, Dal Mi vô tình gặp lại mối tình đầu. Bộ phim do Park Hye Ryun (phim I Hear Your Voice) chấp bút kịch bản và được đạo diễn bởi Oh Choong Hwan (phim Hotel Del Luna). Cả hai người từng hợp tác trong tác phẩm While You Were Sleeping.

Từ trái qua: Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho, Kang Han Na hợp tác trong phim mới Ảnh: Soompi

Vai diễn Seo Dal Mi của Suzy được tiết lộ là một cô gái có nguồn năng lượng tích cực, luôn tham vọng thực hiện những kế hoạch lớn. Công việc chính của Seo Dal Mi là nhà thám hiểm, ngoài ra để đảm bảo tài chính cho cuộc sống , cô còn đảm nhận thêm công việc bán thời gian tại nhiều cửa hàng tiện lợi khác nhau.

Nhân vật Nam Joo Hyuk thủ vai là Nam Do San, người sáng lập tập đoàn Samsan Tech. Anh từng là niềm tự hào của gia đình vì vừa đẹp trai, vừa tài năng, được mọi người biết tới như một thiên tài toán học. Tuy nhiên, trong hai năm qua, công ty anh điều hành rơi vào khủng hoảng, buộc Nam Do San phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Với khả năng đầu tư đáng kinh ngạc cùng miệng lưỡi sắc bén, Han Ji Pyung do Kim Seon Ho thủ vai được mệnh danh là Hồi giáo Gordan Ramsay. Han Ji Pyung có tính cách hài hước, thích trêu chọc mọi người, nhưng đôi khi cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm và biết coi trọng chữ tín.

Trong khi đó, Kang Han Na sẽ đảm nhận vai CEO Won In Jae, người có tất cả trong tay từ nền tảng giáo dục, ngoại hình xinh đẹp đến khả năng tài chính vững chắc. Tuy nhiên, Won In Jae lại bị chính cha mình vứt bỏ sau khi bị ông cho là không còn giá trị sử dụng. Để chứng minh năng lực thực sự của mình, cô đã mạnh dạn gia nhập vào một công ty khởi nghiệp.

Startup có sự tham gia của "tình đầu quốc dân" Suzy dự kiến bắt đầu phát sóng vào tháng 10.2020. Ê kíp sản xuất của Startup chia sẻ: "Sự kết hợp của các ngôi sao trẻ nổi tiếng như Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho và Kang Han Na thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để quay phim, nhằm mang đến cho khán giả một tác phẩm hấp dẫn, vừa có tính phiêu lưu lại vừa hợp xu hướng xung quanh câu chuyện của những người trẻ".