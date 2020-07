‘Thế giới hôn nhân’ giúp đài cáp JTBC thắng đậm nửa đầu năm 2020

Hôm 17.7, Yonhap cập nhật tình hình lượng khán giả theo dõi phim truyền hình trên các nhà đài Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay. Kết quả là JTBC đã đánh bại nhiều kênh khác để đứng vị trí đầu tiên và trở thành đài truyền hình đạt tỷ suất người xem tốt nhất từ tháng 1 đến 6.2020. Và Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) được xem là tác phẩm có công lớn nhất giúp JTBC đạt được hạng nhất này.

Thế giới hôn nhân remake từ bộ phim Doctor Foster của BBC (Anh) và là bộ phim ăn khách nhất xứ kim chi năm nay (tính đến cuối tháng 6.2020). Phim đạt rating (lượng người xem trung bình) lên tới 28,37% ở tập cuối và liên tục phá kỷ lục tỷ suất người xem trong suốt thời gian phát sóng (từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5.2020). Đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il cũng là bộ phim có rating cao nhất mọi thời đại trên đài cáp.

Thế giới hôn nhân của Hàn (ảnh phải) được một bộ phận khán giả đánh giá là còn hay và hấp dẫn hơn cả bản gốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Thế giới hôn nhân bao gồm 16 tập, lấy chủ đề về vấn nạn ngoại tình muôn thuở, nhưng có cách khai thác mạnh mẽ và có nhiều cú ngoặt khiến người xem ngỡ ngàng. Nhờ bộ phim này, Mo Wan Il đã được vinh danh là Đạo diễn xuất sắc nhất và Kim Hee Ae thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Baeksang 2020.

Cũng chiếu trên JTBC, Tầng lớp Itaewon gây sốt không kém Thế giới hôn nhân. Ra mắt từ tháng 1.2020, dự án do Park Seo Joon đóng chính đã đạt 16,5% rating và đứng thứ 7 trong top phim có tỷ suất khán giả cao nhất trong lịch sử các đài cáp.

Tầng lớp Itaewon bị chê là đầu voi đuôi chuột nhưng vẫn đạt rating cao ẢNH: JTBC

Với thành công của Tầng lớp Itaewon và đặc biệt là Thế giới hôn nhân, JTBC vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để “xưng vương” trong nửa đầu năm 2020. Để duy trì lợi thế cạnh tranh trong nửa năm còn lại, JTBC tung Graceful Friends (Hội bạn cực phẩm hay Những người bạn thanh lịch) và tác phẩm hình sự The Good Detective (Thanh tra mẫu mực).

Trong khi Hội bạn cực phẩm gây chú ý với nội dung pha trộn nhiều yếu tố hút khách như ngoại tình, án mạng cùng tình tiết cảnh giường chiếu, thì Thanh tra mẫu mực tập trung miêu tả trận chiến giữa các thanh tra tốt - xấu.

Hội bạn cực phẩm đang được quan tâm vì khai thác đề tài gần gũi nhưng phát triển tình tiết gây sốc với cảnh 19+ ẢNH: JTBC

Khác với JTBC, 6 tháng đầu năm 2020 là quãng thời gian đáng quên của ê-kíp đài tvN. Cũng là một kênh truyền hình cáp, nhưng tvN liên tiếp “ngã ngựa” với các dự án mà họ đặt nhiều kỳ vọng. Điển hình như phim tình cảm lãng mạn Oh my baby do Jang Na Ra đóng vai chính, chỉ dao động cỡ 1 - 2% rating và chẳng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Gần đây nhất, It's OK to Not Be OK (Điên thì có sao) ra mắt từ ngày 20.6 đã giúp tvN có dấu hiệu khởi sắc hơn. Tuy nhiên, tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Kim Soo Hyun cũng quanh quẩn ở mức 5 - 6% rating và không có dấu hiệu có thể bức phá. Được xem là một trong những bộ phim truyền hình đáng mong đợi nhất 2020, nên thành tích này của Điên thì có sao khiến nhiều người bất ngờ.

It's OK to Not Be OK được khen có nội dung ý nghĩa nhưng chưa được lòng khán giả xứ kim chi ẢNH: TVN

Tính ra trong 6 tháng đầu năm 2020, tvN chỉ được “nở mặt nở mày” với Hạ cánh nơi anh ( Crash Landing On You). Tập cuối của phim có rating toàn quốc là 21,683% và đỉnh điểm (peak rating) lên đến 24,1%, chính thức đi vào lịch sử phim truyền hình cáp tvN khi có tỷ suất người xem cao nhất từ trước đến nay.

Nhằm phá vỡ thế bế tắc trong 6 tháng tới, tvN đã đưa ra một đội hình phim chất lượng và có sự góp mặt của dàn sao khủng, mà phải kế đến nhất đó là phim hình sự Stranger (Secret Forest) phần 2. 3 năm sau cơn sốt của phần 1, dàn diễn viên chính cùng biên kịch phim quyết tâm trở lại với những vụ án mạng bí ẩn hơn. Tác phẩm dự kiến sẽ “lên sàn” vào tháng 8.

Bên cạnh đó, tvN còn đặt kỳ vọng vào Record of Youth và Startup (lần lượt phát sóng vào tháng 9 và 10). Record of Youth có sự tham gia của Park Bo Gum và Park So Dam, còn Startup quy tụ Nam Joo Hyuk và Bae Suzy.

Record of Youth do Park Bo Gum và Park So Dam đóng vai chính, đang rất được mong ngóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Đáng chú ý, đài truyền hình trung ương mặt đất như KBS và MBC vẫn ở trong tình trạng ảm đạm vì các bộ phim chiếu hầu như đều không tạo được tiếng vang trong 6 tháng qua. 6 tháng đầu năm nay, KBS chỉ được nhớ đến với phim Cô nàng tỷ phú (Woman of 9.9 Billion), còn MBC tạo chút tiếng vang nhờ Thực tập sinh cổ hủ (Kkondae Intern).

SBS may mắn hơn KBS và MBC nhờ bộ phim chủ đề ngành y Người thầy y đức 2 (Dr. Romantic 2) và tác phẩm về ngành pháp lý khốc liệt Hyena. Cả hai phim đều đạt rating trên 2 chữ số và được bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông.

Người thầy y đức 2 đạt rating đến 27% ẢNH: SBS

Dù vậy, SBS vẫn chịu thất bại nặng nề với Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch). Vẻ đẹp trai và khả năng diễn xuất tiến bộ của Lee Min Ho không giúp được bộ phim trở thành bom xịt lớn nhất năm 2020 (tính đến nay).

6 tháng còn lại, KBS đặt cược vào Do Do Sol Sol La La Sol, MBC mong mỏi ở sê-ri khoa học viễn tưởng SF8 và bộ phim nhạc kịch Do You Like Brahms? được SBS chọn làm át chủ bài trong cuộc đua rating.