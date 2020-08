Tiêu Chiến lộ diện sau gần nửa năm ở ẩn

Tháng 2 năm nay, việc một bộ phận người hâm mộ Tiêu Chiến gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter đã khiến anh bị vạ lây. Nam ca sĩ kiêm diễn viên hứng chịu hàng loạt “gạch đá” trên mạng xã hội. Những phim mà anh tham gia đã chiếu như Khánh dư niên, Đấu phá thương khung, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần tình lệnh, Tru tiên … đều giảm điểm số tích cực trên trang đánh giá phim Douban.