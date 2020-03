Loạt phim sắp chiếu bị ảnh hưởng vì scandal của Tiêu Chiến

Chỉ vì hành vi quá khích của một bộ phận người hâm mộ đối với hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter mà Tiêu Chiến bị vạ lây. Từ lúc scandal nổ ra chỉ vài ngày nay, tên của anh liên tục xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước cùng những lời lẽ chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Kéo theo đó là hàng loạt dự án phim chuẩn bị chiếu của nam diễn viên kiêm ca sĩ cũng thấp thỏm lo âu vì sợ bị tẩy chay.

Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

Là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ được mong ngóng nhất năm nay, nên Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn trở thành “đích nhắm” của phần lớn những người ghét bỏ Tiêu Chiến. Đây là tác phẩm đầu tiên của mỹ nam sinh năm 1991 sau cơn sốt Trần tình lệnh và cũng là phim hiện đại đầu tiên mà anh đảm nhận vai nam chính.

Nhân vật bác sĩ Cố Ngụy của Tiêu Chiến được khán giả đặt nhiều kỳ vọng ẢNH: WEIBO PHIM

Trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Giang Tiểu Lục (bút danh Thợ Đá Berlin), Tiêu Chiến hóa thân thành bác sĩ khoa dạ dày Cố Ngụy và có chuyện tình lãng mạn với sinh viên cao học Lâm Chi Hiệu (Dương Tử đóng). Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn ban đầu dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11.2020 nhưng đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ hậu kỳ để có thể ra mắt vào nửa đầu năm nay (nhiều khả năng là vào tháng 5). Ngoài ra, vài nguồn tin khác còn tiết lộ ê-kíp quyết định cắt bỏ cảnh thân mật của hai nhân vật chính và tập trung vào mảng y khoa, nhằm giúp phim được khán giả đón nhận dễ dàng hơn giữa mùa dịch Covid-19.

Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn sẽ giúp Tiêu Chiến vực dậy danh tiếng sau scandal mà fan gây ra? ẢNH: WEIBO PHIM

Dù thông tin lịch chiếu Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn chưa được xác nhận, nhưng đã có không ít dân mạng tuyên bố tẩy chay phim vì vụ việc của fan Tiêu Chiến. Chưa hết, dư luận cũng nhắc lại những lùm xùm xoay quanh bộ phim như lộ hình ảnh lẫn video trên phim trường, bị phát tán ảnh trong phim, giọng thoại nhân vật tệ… để chê bai thêm dù tác phẩm chỉ mới tung vỏn vẹn một teaser nhá hàng.

Đấu la đại lục

Không được chú ý như Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn, nhưng Đấu la đại lục cũng là dự án được đầu tư lớn của làng phim ảnh Trung Quốc và Tiêu Chiến cũng đảm nhận vai nam chính. Bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền huyễn chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Gia Tam Thiếu, xoay quanh quá trình trưởng thành của nhân vật Đường Tam (Tiêu Chiến). Mối tình của anh và Tiểu Vũ (Ngô Tuyên Nghi) cũng là điểm nhấn của tác phẩm.

Tạo hình đẹp và tôn lên vẻ điển trai của Tiêu Chiến trong Đấu la đại lục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Đấu la đại lục đóng máy hồi giữa năm ngoái và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Khác với Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn, phim không bị lan truyền nhiều hình ảnh hậu trường. Tuy nhiên, phần lớn tạo hình hay một số cảnh quay giữa các nhân vật chính đều không tránh khỏi việc xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh. Vẻ đẹp của Tiêu Chiến trong phim được khen ngợi là đầy cuốn hút, xứng danh là mỹ nam cổ trang thế hệ mới của Hoa ngữ.

Tháng 12.2019, poster phim ngay lập tức gây sốt vì Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi quá xứng đôi. Do đó, fan càng mong ngóng Đấu la đại lục và hi vọng sẽ được xem phim trong năm nay, khi scandal dịu bớt.

Đấu la đại lục vẫn chưa định được thời điểm phát sóng ẢNH: WEIBO NV

Lang điện hạ

Trong Lang điện hạ, Tiêu Chiến đóng vai nam thứ Tật Trùng, Tấn Quốc vương thế tử. Khác với hình tượng ở những phim trước, tài tử 29 tuổi trong phim này lại được xây dựng theo hướng bụi bặm và mang chất lãng tử mới lạ. Vì thế, người hâm mộ cũng rất nóng lòng thấy thành viên nhóm XNine trong Lang điện hạ dù biết rõ đất diễn của anh không nhiều.

Lang điện hạ là một bộ phim gặp lắm chông gai trên con đường đến với khán giả. Phim đã đóng máy từ tháng 9.2017, nhưng mãi vẫn chưa được phát sóng. Từng có thông tin dự án được chiếu mạng vào cuối năm 2019 hay đầu năm 2020, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được xác nhận. Cư dân mạng cho rằng vì đề tài cổ trang nhạy cảm nên phim phải trải qua nhiều khâu xét duyệt.

Tiêu Chiến theo hình tượng rắn rỏi, mạnh mẽ trong Lang điện hạ ẢNH: WEIBO NV

Bên cạnh đó, với scandal fan quá khích của Tiêu Chiến, tác phẩm một lần nữa đứng trước nguy cơ dời ngày lên sóng và có thể lại bị “đắp chiếu” thêm thời gian nữa. Bởi dù chỉ là vai phụ, nhưng độ ảnh hưởng của nhân vật Tật Trùng của ngôi sao 29 tuổi là không hề nhỏ trong Lang điện hạ. Nhiều fan trung lập từng dành nhiều sự quan tâm đến phim chỉ vì muốn thấy sự "lột xác" tạo hình của anh. Nhưng giờ đây, một số bắt đầu ác cảm với Tiêu Chiến vì lùm xùm của nhóm fan thiếu ý thức, thậm chí bày tỏ không muốn xem tác phẩm này.