Tiêu Chiến bị tẩy chay, sắp tiêu tan sự nghiệp vì fan

Quá trình khiến Tiêu Chiến bị công chúng phẫn nộ rất dài, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bắt nguồn từ chính fan của anh. Theo đó, người hâm mộ của mỹ nam 9X đã đồng loạt report (báo cáo) và đòi đánh sập hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) là AO3 (Archive of Our Own) và Lofter vì không hài lòng về những mẩu truyện viết về Tiêu Chiến, trong đó anh bị “nữ tính hóa”. Việc làm của những người yêu mến Tiêu Chiến đã nhanh chóng khiến các thành viên trong hai forum và bạn đọc toàn thế giới tức giận.