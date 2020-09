Album mới của BTS phát hành vào tháng 11 tới

Công ty Big Hit Entertainment tối 27.9 (theo giờ địa phương) bất ngờ thông báo kế hoạch hoạt động trong quý 4 của năm 2020 với 3 màn ra mắt sắp tới được ấn định lần lượt là của TXT, Seventeen và BTS. Vào ngày 26.10, nhóm nhạc TXT sẽ tái xuất với album Minisode 1: Blue Hour. Tiếp đến, cũng trong tháng 10, nhóm nhạc Seventeen sẽ ra mắt album mới nhưng tên vẫn còn là bí mật.

Trong đó, BTS thu hút sự chú ý lớn nhất và mặc dù muộn hơn, tức gần 2 tháng nữa mới ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhưng tên và thời điểm cụ thể ra mắt album đã được ấn định. Báo USA Today dẫn thông báo của Big Hit Entertainment trên Twitter tối 27.9 cho biết BTS dự kiến phát hành album mới mang tên BE vào ngày 20.11. Các đơn đặt hàng trước bắt đầu vào ngày 28.9.

Thông báo BTS ra album mới trên Twitter tối 27.9 Ảnh: Twitter Một số người hâm mộ còn đoán rằng có thể sân khấu đầu tiên của bài hát chủ đề trong album mới này sẽ được biểu diễn tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2020 (AMAs 2020), dự kiến diễn ra vào ngày 22.11. BE được cho là album mang đậm màu sắc âm nhạc BTS nhất từ trước đến nay. Big Hit Entertainment cho biết BE mở đầu bằng lời khẳng định "kể cả trong hiện thực 'bình thường mới' (Covid-19), cuộc sống vẫn tiếp diễn", qua đó truyền tải thông điệp chữa lành vết thương cho người hâm mộ và trên thế giới.

BTS xuất hiện nguyên tuần trên sóng truyền hình Mỹ

Thông tin về album mới BTS được đưa ra 1 ngày trước khi BTS tham gia chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nổi tiếng nhất trên đài NBC của Mỹ. Theo đó, chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lên kế hoạch cho tuần phát sóng đặc biệt dành riêng cho nhóm BTS từ ngày 28.9 đến 2.10 (theo giờ Mỹ). Tuần phát sóng này có tên BTS Week, hứa hẹn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ 7 chàng trai của nhóm nhạc K-pop nổi đình đám thời gian qua.

Ca khúc Dynamite phát hành ngày 21.8 và gây sóng gió trên nhiều bảng xếp hạng Ảnh: Big Hit Entertainment Trong mỗi số phát sóng, BTS sẽ thể hiện một ca khúc nổi tiếng của nhóm. Trong đó có Dynamite, ca khúc phát hành ngày 21.8 và gây sóng gió trên nhiều bảng xếp hạng như vị trí quán quân Billboard Hot 100. Ngoài ra, BTS cũng sẽ giao lưu với người hâm mộ toàn cầu thông qua chuyên mục phỏng vấn đặc biệt. Jimmy Fallon - diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng - hé lộ: "Chúng tôi sẽ nói chuyện với BTS. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một số trò chơi thú vị".

Theo tạp chí Entertainment Weekly, việc lên lịch cả tuần cho một nghệ sĩ là điều rất hiếm gặp trong The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Đây là lần thứ 3 nhóm BTS tham gia chương trình. Lần đầu tiên là vào tháng 8.2019, BTS biểu diễn ca khúc Idol và I’m Fine trong album Love Yourself Answer. Lần tiếp theo vào tháng 2 năm nay, BTS trình diễn ca khúc chủ đề mang tên ON của album thứ tư Map of the Soul 7.