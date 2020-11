Dân Hàn tôn vinh BTS là 'bảo vật quốc gia' sau đề cử Grammy 2021

Trước đây, một số sản phẩm âm nhạc cổ điển Hàn Quốc cũng từng được đề cử hoặc thắng cả giải Grammy, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc có đại diện nhạc Pop xuất hiện trong danh sách ứng cử viên. Do đó, chuyện BTS có suất cạnh tranh tại lễ trao giải danh giá của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm nói riêng và Kpop nói chung.

Ngoài ra, khán giả Hàn cũng dành nhiều lời khen ngợi và động viên BTS : "Được đề cử thôi đã là rất tốt rồi, nhưng tôi hi vọng BTS cũng có thể thắng giải”, "Xin chúc mừng tất cả các thành viên. Kỹ năng, nỗ lực và sự may mắn của các bạn đều đã được đền đáp. Các bạn đã tới đích đến vinh quang. Tôi thực sự tự hào vì nhóm", "BTS thực sự là bảo vật quốc gia Hàn Quốc", "Sự chăm chỉ của BTS đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Tôi rất tự hào. Tôi sắp khóc rồi”… Bên cạnh đó, một số ý kiến khác còn ví sự kiện BTS được đề cử Grammy giống như kỳ tích đội tuyển bóng đá Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002.

Được biết, cạnh tranh trực tiếp với BTS ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất) Grammy 2021 là: Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande, Exile của Taylor Swift và Bon Iver, Intentions của Justin Bieber và Quavo, Un Dia (One Day) của Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, Tainy. Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 sẽ được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 31.1.2021.