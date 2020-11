Hoa hậu Lee Hye Won bị nghi trục trặc hôn nhân với cầu thủ Ahn Jung Hwan

Động thái của Lee Hye Won cũng đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Các cơ quan truyền thông xứ kim chi như Ilgan Sports, The Fact, Sports Chosun… đều đưa tin và cũng nghi ngờ Hoa hậu Hàn Quốc và chồng đang căng thẳng.

Được biết, trong quá khứ, Ahn Jung Hwan đã nhiều lần kể về chuyện say xỉn của mình trên sóng truyền hình. Tại show My Little Ugly Boy của đài SBS, anh tiết lộ từng cãi vã với vợ vì vấn đề rượu chè. Còn ở chương trình Please Take Care of My Refrigerator của JTBC , cựu danh thủ Hàn Quốc chia sẻ rằng nếu uống hai chai soju thì phải nằm nghỉ hai ngày khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên. Lee Hye Won cũng từng công khai phàn nàn về thói quen uống rượu của ông xã. Thậm chí, trong chương trình Happy Together 3 của đài KBS , cô thẳng thắn bày tỏ sự hối hận khi cưới Ahn Jung Hwan.