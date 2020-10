Hoa hậu Hàn Quốc lên kế hoạch sinh con thứ hai cho ông xã kém 18 tuổi

Thời gian gần đây, Ham So Won thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi liên tục bày tỏ mong muốn có thêm con. Trong bài đăng Instagram hôm 15.10, mỹ nhân 44 tuổi khiến fan phấn khích khi hài hước chia sẻ video cùng loạt ảnh dùng bữa với ông xã kém 18 tuổi tại một nhà hàng Hàn Quốc. Trong đoạn clip được chia sẻ, bà mẹ một con lén nhìn chồng đang ăn lươn (món ăn được cho là tốt cho sức khỏe của nam giới) và không ngần ngại tiết lộ sẽ cho con gái nhỏ Hye Jung đi ngủ sớm để thực hiện “kế hoạch” có em bé.

Bài viết của sao nữ xứ Hàn khiến dân mạng không khỏi bật cười vì sự hài hước, dí dỏm và thật thà của cô. Bên dưới phần bình luận, nhiều fan để lại lời động viên cho cặp vợ chồng lệch tuổi: “Chúng tôi đang rất mong chờ được thấy em của Hye Jung", “Hi vọng chị sẽ có thêm con thứ hai như mong ước”, “Tôi thích sự hài hước và thân thiện của cô ấy quá, mong cô ấy sẽ sớm có tin vui”…

Mỹ nhân 44 tuổi hi vọng sẽ sớm có em bé để con gái được lên chức chị ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó không lâu, nữ hoàng sắc đẹp xứ kim chi cũng chia sẻ về kế hoạch sinh con thứ hai và tiết lộ rằng vợ chồng cô đã “cố gắng có con mỗi đêm”. Trong chương trình Problematic Couple, Ham So Won cho biết mặc dù cô hơn chồng tới 18 tuổi và không còn trẻ đẹp như trước xong ông xã người Trung Quốc vẫn hết sức yêu thương, chiều chuộng và quất quýt bên vợ. Người đẹp 7X chia sẻ tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, gắn bó như lúc mới kết hôn dù đã về chung nhà hai năm nay.

Dẫu khoe đang hạnh phúc bên chồng trẻ, Ham So Won thừa nhận cô vẫn chịu nhiều đả kích vì phải đối mặt với những lời bàn tán ác ý từ nhiều người. Sao nữ từng tiết lộ kể từ khi lấy Trần Hoa, cô đã nhận được vô số tin nhắn “khủng bố” từ người lạ với nội dung xúc phạm mối quan hệ của họ, nghi ngờ về lòng chung thủy của chàng trai 9X. “Có người thậm chí liên tục gửi tôi những tin nhắn với nội dung: Chồng cô rồi sẽ lừa dối cô để cặp kè với một phụ nữ trẻ hơn thôi”, hoa hậu sinh năm 1976 chia sẻ và cho biết thêm rằng nhiều người còn yêu cầu cô nên “buông tha” cho ông xã. Trước những tin nhắn ác ý từ những kẻ lạ mặt, người đẹp đã phải lên tiếng: “Làm ơn đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa. Tôi không phải kiểu người dễ bị tổn thương nhưng tôi thực sự đã tổn thương".

Kể từ khi kết hôn, vợ chồng hoa hậu xứ Hàn liên tục tham gia các chương trình thực tế và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình ẢNH: INSTAGRAM NV

Ham So Won sinh năm 1976, nhờ chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, cô bước chân vào làng giải trí xứ kim chi. Người đẹp được biết đến nhiều nhất với phim Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ) và xuất hiện trong các bộ phim như: The Hairdresser, My Big Family… Năm 2018, Ham So Won gây xôn xao khi kết hôn với ông xã người Trung Quốc Jin Hua (Trần Hoa) kém cô 18 tuổi. Trước khi về chung nhà, cả hai từng vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình và hứng chịu những lời mỉa mai, dị nghị từ công chúng. Vượt qua nhiều khó khăn, bộ đôi vẫn gắn bó bên nhau và có chung một bé gái tên Hye Jung nay đã gần 2 tuổi.

Kết hôn với chồng trẻ ở tuổi ngoài 40, Ham So Won thừa nhận bản thân có vô vàn nỗi lo. Trong một chương trình phát sóng hồi tháng 7.2020, mỹ nhân U.50 tâm sự nỗi trăn trở lớn nhất của mình là một ngày nào đó sẽ ra đi trước chồng, Trần Hoa có thể sẽ kết hôn với người khác và con gái cô ít nhiều phải chịu thiệt thòi. Để đảm bảo con mình không phải chịu khổ sau khi mẹ chẳng may qua đời, Ham So Won đã sớm sắp xếp cho tương lai của công chúa nhỏ, bao gồm việc bỏ ra số tiền lớn để mua bảo hiểm. Sao phim Sex is zero tâm sự mong ước của cô là có thể sống với con thật lâu.