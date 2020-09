Hoa hậu Hàn kể chuyện gia nhập showbiz vì gia đình làm ăn thất bại

Tập Rumor has it vừa qua xoay quanh những nghệ sĩ từng lâm vào tình cảnh kinh tế kiệt quệ và thậm chí có người còn phá sản. Trong danh sách, sự xuất hiện của Park Bo Gum gây chú ý. Hồi năm 2008, bố của nam diễn viên từng mượn 300 triệu won (gần 6 tỉ đồng) rồi khoản nợ tăng lên 800 triệu won (khoảng 16 tỉ đồng). Tài tử 27 tuổi gánh nợ cùng bố và phải tuyên bố phá sản vào năm 2014. Về sau, cả nhà cũng vượt qua cơn khủng hoảng này và sao phim Mây họa ánh trăng cũng ngày càng nổi tiếng.

Khi nghe câu chuyện của Park Bo Gum, Ham So Won bất ngờ tiết lộ cuộc đời của cô có nhiều điểm giống với đàn em sinh năm 1993. Người đẹp kể: “Tôi cũng phải lấn sân showbiz để hỗ trợ gia đình mình sau khi bố kinh doanh thất bại. Tôi đã thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, ca hát và cả thi Hoa hậu Hàn Quốc nữa”.

Bà mẹ một con nói thêm: “Tôi nghĩ là nếu gia đình không lâm vào tình trạng khổ cực thì tôi cũng chẳng phải sống như vậy”. Chia sẻ của Ham So Won nhận được sự đồng cảm của các khách mời tại chương trình và khán giả.

Nữ nghệ sĩ kể về quãng thời gian gia đình khó khăn và cô gia nhập làng giải trí để cải thiện kinh tế cho người thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Sinh năm 1976, Ham So Won gia nhập làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gây chú ý với vai Kim Hyun Hee trong Tình dục là chuyện nhỏ ra rạp năm 2002. Trước đó, Mỹ nhân 7X từng tham gia phim The Hair Dresser, My Big Family. Ham So Won khá được yêu thích ở Trung Quốc và từng có khoảng thời gian làm ca sĩ.

Năm 2018, Ham So Won khiến làng giải trí gây xôn xao khi kết hôn với ông xã người Trung Quốc Jin Hua Trần Hoa ) kém cô tới 18 tuổi. Cả hai từng bị gia đình phản đối kịch liệt, khán giả thì mỉa mai vì chênh lệch tuổi tác quá lớn. Bất chấp những lời đàm tiếu, cặp sao hiện có cuộc sống vui vẻ bên con gái gần 2 tuổi và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Hai năm trở lại đây, Ham So Won và chồng liên tục xuất hiện trên những chương trình thực tế và thường lên mặt báo nhờ những phát ngôn gây sốc. Cô hay tiết lộ những mâu thuẫn giữa mình và gia đình chồng, nhưng ít khi đề cập đến bố mẹ ruột. Do đó, tiết lộ của Ham So Won về chuyện bố ruột từng làm ăn thất bại trên show Rumor has it cũng khiến nhiều người bất ngờ.