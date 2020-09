Lấy chồng kém 18 tuổi, cựu Hoa hậu Hàn Quốc bị hội bạn 'bùng' đám cưới

Sau đó, Ham So Won khiến mọi người sốc khi tiết lộ cô “trừng phạt” các người bạn thân không xuất hiện trong đám cưới của mình bằng cách “cạch mặt” họ. Bà mẹ một con kể: “Hôm sau lễ cưới, tôi đã gọi đến mấy người bạn đã không có mặt tại hôn lễ và bảo với họ là: “Đừng có nghĩ đến chuyện mà nhìn mặt nhau lần nữa đó””.

Kang Ho Dong nhanh chóng tiếp lời: “Có lẽ mấy người này có lý do?”. Song Ham So Won khẳng định: “Những người đó thực sự là bạn thân thiết và gần gũi với em. Thế nên, họ đáng lý phải đến dự đám cưới của em chứ. Đáng nói là mấy người đó còn hứa là sẽ đến, nhưng cuối cùng lại vắng mặt. Nếu không tới thì ít ra họ nên nói với em trước”.

Trên Eye Contact, mỹ nhân 7X còn nhấn mạnh: “Tôi rất rạch ròi giữa thứ mình thích và không thích. Đến giờ, tôi vẫn không gặp lại những người bạn đó”. Chia sẻ của Ham So Won nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Nhiều người ủng hộ quyết định của cô và cho rằng đã là bạn bè thân thiết thì nên hiện diện chúc phúc nhau trực tiếp trong ngày trọng đại. Thế nhưng, cũng có không ít ý kiến cho rằng nữ nghệ sĩ “chuyện bé xé ra to”.

Từ đó đến nay, cặp sao Hoa - Hàn liên tục tham gia các chương trình truyền hình xứ kim chi bật mí về cuộc sống gia đình đầy sóng gió. Đầu tháng 9.2020, Ham So Won và Jin Hua phải tạm dừng ghi hình Flavor of Wife vì quan hệ vợ chồng mâu thuẫn quá nhiều. Trước đó, cựu Hoa hậ u bày tỏ mối lo ngại sâu sắc vì khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai vợ chồng và khả năng cô ra đi trước, Jin Hua có thể sẽ tái hôn với người khác.

Sinh năm 1976, Ham So Won gia nhập làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gây chú ý với vai Kim Hyun Hee trong Tình dục là chuyện nhỏ ra rạp năm 2002. Trước đó, cô từng tham gia phim The Hair Dresser, My Big Family. Ham So Won khá được yêu thích ở Trung Quốc và từng có khoảng thời gian làm ca sĩ.