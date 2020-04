Cựu Hoa hậu Hàn Quốc thừa nhận sửa mũi 5 lần

Tập mới nhất của Flavor of Wife gây chú ý với chủ đề xoay quanh việc làm đẹp nói chung và phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng. Việc bàn luận bắt nguồn từ lúc Ham So Won và mẹ chồng người Trung Quốc đang có ý định lên bàn mổ để cải thiện nhan sắc. Ngay sau đó, một người trong ban bình luận show thừa nhận đã đi “làm mũi” khi mới vào đại học.

Ham So Won cũng nhanh chóng tiếp lời, cô cho hay bản thân đã chỉnh sửa mũi để có thể làm được nhiều tiền. Người đẹp nói: “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu các bạn hạ thấp đỉnh mũi xuống một xíu. Về mặt tướng học, mũi trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tiền bạc”.

Cô cho biết đã tìm hiểu kỹ trước khi phẫu thuật mũi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi Ham So Won được hỏi đã bao nhiêu lần để chiếc mũi đụng đến dao kéo, chồng của cô - Jin Hua (Trần Hoa) đáp thay cho vợ: “Cô ấy phẫu thuật mũi 5 lần rồi”. Câu trả lời của anh khiến cả trường quay bất ngờ. Nữ nghệ sĩ giải thích thêm về lý do bản thân liên tục đi giải phẫu mũi: “Những gì tôi đã làm là phẫu thuật thẩm mỹ theo tướng số. Tôi đã nghiên cứu khuôn mặt của những người có rất nhiều tiền. Vì mũi cong sẽ dẫn đến những đường cong trong cuộc sống , nên tôi đã làm cho mũi mình đẹp và thẳng”.

Ham So Won còn đưa ra lời khuyên cho những đồng nghiệp tại trường quay. Cô nói với phát thanh viên Lee Ha Jung: “Tôi thấy mũi của chị có thể làm tiền chảy ra ngoài. Chị cần phải có một chút điểm nhấn ở phần cuối mũi mới tốt”.

Trước các đồng nghiệp và khán giả màn ảnh nhỏ, nữ nghệ sĩ thẳng thắn bàn luận về việc bản thân nhờ đến dao kéo sửa mũi để "cá kiếm" thành công ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sự trung thực của Ham So Won khi nói về việc đi chỉnh sửa mũi 5 lần để giàu sang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên các trang tin, bài viết về cựu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 không ngần ngại tiết lộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ theo tướng số được dân mạng ủng hộ. Nhiều ý kiến khen ngợi cô thật thà và cho rằng lý lẽ của cô hoàn toàn hợp lý, thuần quan niệm Á đông. Thậm chí, có bình luận còn khẳng định sẽ cân nhắc ý kiến của bà mẹ một con này.

Ham So Won sinh năm 1976 và gia nhập làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gây chú ý với vai Kim Hyun Hee trong Tình dục là chuyện nhỏ ra rạp năm 2002. Trước đó, cô từng tham gia phim The Hair Dresser, My Big Family.