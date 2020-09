‘Ký sự thanh xuân’ do Park Bo Gum đóng chính ngày càng thu hút

Đúng như tên phim, Record Of Youth (tạm dịch: Ký sự thanh xuân) là câu chuyện về những con người phấn đấu hết mình trong tuổi thanh xuân. Đó là nam người mẫu Sa Hye Jun ( Park Bo Gum đóng) luôn đam mê với diễn xuất bất chấp nhiều lần bị trượt vai, chuyên viên trang điểm An Jeong Ha ( Park So Dam ) chật vật vì vấn đề “đối nhân xử thế” trong chỗ làm, nam thần Won Hae Hyo (Byeon Woo Seok) có tất cả nhưng lại không có tiếng nói trước sự quản lý quá mức của mẹ ruột…

Mỗi vấn đề của từng nhân vật được lồng ghép đan xen khéo léo với nhau, giúp Ký sự thanh xuân trở thành một bức tranh tổng thể đầy sắc màu xoay quanh các chàng trai cô gái tuổi 20 ngày nay. Đặc biệt, những mặt tối ở giới chân dài nói riêng và showbiz Hàn nói chung cũng được miêu tả trên màn ảnh, điển hình như cảnh Sa Hye Jun thẳng thừng từ chối lời “mời gọi” và hứa hẹn “tài trợ” của một quý ông có chức có quyền hay việc công ty quản lý chèn ép gà nhà…

Tập 4 Ký sự thanh xuân đạt rating 7,8% và đây là tỷ suất người xem cao nhất của phim từ khi chiếu đến nay. Đồng thời, tập phim này cũng được khán giả khen ngợi hết lời nhờ phân đoạn tuyên truyền cho các quý ông đi tiêm ngừa… ung thư cổ tử cung.

“Ung thư cổ tử cung” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên trang thông tin điện tử Hàn Quốc sau khi cảnh này được phát sóng. Nhiều người bất ngờ: “Từ trước đến giờ tôi không biết nam giới phải tiêm phòng ung thư cổ tử cung”, “Chuyện này có thật ngoài đời sao?”… Tình tiết trên của Ký sự thanh xuân nhanh chóng được người xem ủng hộ: “Tôi thích chi tiết này! Thật tốt khi phim có thể truyền bá nhận thức cộng đồng tốt như vậy”, “Biên kịch thật tuyệt vời khi đưa cảnh ý nghĩa đó vào bộ phim”, “Tôi hi vọng thông tin tiêm ngừa cho nam giới này sẽ được lan truyền rộng rãi hơn”, “Em nghĩ ê-kíp Record Of Youth rất tuyệt khi dùng sức ảnh hưởng của mình để truyền bá tin tức tốt đẹp như thế này”…

Ký sự thanh xuân sở hữu dàn diễn viên chính vừa có sắc vừa có tài và phối hợp với nhau ăn ý. Park Bo Gum tiếp tục phát huy khả năng tỏa sáng trên màn ảnh với vẻ điển trai không góc chết cùng lối diễn xuất chững chạc hơn so với các tác phẩm trước. Còn Park So Dam có cuộc lột xác ấn tượng khi tái xuất màn ảnh nhỏ sau hơn 4 năm kể từ Lọ lem và bốn chàng hiệp sĩ. Cô cũng có cách thể hiện nhân vật An Jeong Ha khác hẳn so với vai diễn Ki Jung nổi tiếng trong siêu phẩm Ký sinh trùng