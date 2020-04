Sao ‘Ký sinh trùng’ vào top 30 người trẻ ảnh hưởng nhất châu Á

Trong danh sách 30 Under 30 Asia của Forbes mục Người nổi tiếng, Park So Dam vinh dự xuất hiện bên cạnh những cá nhân nổi trội như vận động viên thể thao , ca sĩ, nhà sáng lập… trẻ tuổi và tài năng đến từ khắp nơi tại châu Á. Cô là nữ diễn viên duy nhất lộ diện trong top 30 này và đây cũng là lần đầu tiên mỹ nhân 29 tuổi được xướng tên tại 30 Under 30 Asia.

Nhờ thành công lớn của Parasite (Ký sinh trùng), độ phổ biến của Park So Dam đã vượt khỏi lãnh thổ Hàn Quốc . Trong phim, người đẹp hóa thân xuất sắc thành Ki Jung - một cô gái thất nghiệp nhưng có tài giả mạo mọi thứ. Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 1991 còn gây sốt với bài hát “ám hiệu” kéo dài 6 giây nội dung về việc ngụy tạo thân phận giáo viên trị liệu nghệ thuật tên Jessica, nhằm mục đích được nhận dạy học cho cậu con út gia đình giàu có họ Park. Thậm chí, bài “thần chú” này còn được dựng thành nhạc chuông tên Jessica Jingle và nhanh chóng được công chúng hưởng ứng.

Người đẹp tại lễ trao giải Oscar đầu năm nay ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài Ký sinh trùng, Park So Dam còn nổi tiếng với nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như The Silenced, Veteran, The Throne, The Priests, Man of Will… Song song với sự nghiệp phim ảnh cùng khả năng diễn xuất được đánh giá cao, cô còn được lòng dư luận vì đời tư kín đáo.

Ngoài Park So Dam, Hàn Quốc còn có thêm một đại diện trong 30 Under 30 Asia là nhóm nhạc nữ Twice, thuộc công ty quản lý JYP Entertainment. Twice cũng là nhóm nhạc duy nhất có mặt trong danh sách uy tín trên. Theo Forbes, kể từ khi ra mắt năm 2015 đến nay, các cô gái đã trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

Twice ngày càng nổi tiếng và được yêu thích ẢNH: INSTAGRAM NV

Tính riêng trong năm 2019, Twice cùng bản hit Feel Special đã xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng Ca khúc nhạc số bán chạy nhất của Billboard. MV Feel Special cũng thu hút 188 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến sáng 3.4).

Các năm trước, các sao Hàn từng góp mặt trong 30 Under 30 Asia có Black Pink, CL, Kim Tae Ri, BTS, Eric Nam, Jessica, Jay Park , G-Dragon (Big Bang), YoonA (SNSD), Choi Siwon (Super Junior), Kim Soo Hyun...