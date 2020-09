Phim do Park Bo Gum đóng chính mở màn với rating ấn tượng

Là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Park Bo Gum trước khi anh chính thức nhập ngũ, nên Record Of Youth (tạm dịch: Ký sự thanh xuân ) gây chú ý lớn ngay từ khi còn là dự án. Đến khi ra mắt vào tối 7.9 trên kênh cáp tvN, phim nhanh chóng được khán giả đón nhận. Mức rating 6,4% đã phản ánh rõ sự quan tâm của người xem đối với tác phẩm này.

Theo thống kê của Nielsen Korea, mức tỷ suất người xem trung bình của tập 1 Record Of Youth là 6,4%, nhưng có khi còn đạt đỉnh lên đến 8,7%. So với các phim chiếu đầu tuần và phát sóng trên truyền hình cáp , thì đây là chỉ số rất tích cực. Với lượt người xem này, đứa con tinh thần của đạo diễn Ahn Gil Ho đã đánh bại các đối thủ phát sóng cùng khung giờ, trở thành phim có rating cao nhất trong số các tác phẩm chiếu tối thứ 2 - 3 hằng tuần.

Park Bo Gum và bạn diễn (Byeon Woo Seok) ăn ý trong tập 1 phim mới phát sóng ẢNH: POSTER PHIM

Dù đạt rating khả quan, nhưng Record Of Youth vấp phải nhiều ý kiến phản hồi trái chiều. Bộ phim bị đánh giá là nội dung cũ kỹ, tình tiết chậm chạp, cặp diễn viên chính Park Bo Gum và Park So Dam còn thiếu “phản ứng hóa học”… Thậm chí, một bộ phận khán giả chê bai hình ảnh trong phim nhàm chán và lời thoại lỗi thời.

Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng tập 1 Record Of Youth chỉ mang tính mở màn cũng như giới thiệu nhân vật, bối cảnh chưa đi sâu vào nội dung chính. Do đó, fan hi vọng người xem nên kiên nhẫn hơn trước khi chê bai tác phẩm.

Nam diễn viên được khen ngợi là điển trai trong mọi cảnh quay ẢNH: CẮT TỪ PHIM Tính cách quyết đoán, tốt bụng và kiên trì của nhân vật Sa Hye Jun do Park Bo Gum đóng là một trong những điểm cộng cho Record Of Youth ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Được biết, Record Of Youth xoay quanh nam người mẫu Sa Hye Jun (Park Bo Gum đóng) đẹp trai và thông minh, luôn muốn trở thành một diễn viên. Song, anh vẫn chưa may mắn thành công dù kiên trì đi thử vai nhiều lần. Bởi vấn đề kinh tế, Sa Hye Jun còn phải tranh thủ đi làm thêm vệ sĩ, chạy bàn quán ăn… Mặc cho khó khăn, anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình.

Trong tập 1 Record Of Youth, Park Bo Gum với vẻ ngoài điển trai ngay lập tức chinh phục con tim hàng loạt fan nữ. Đặc biệt, các góc quay cận cảnh gương mặt rạng rỡ và không góc chết của tài tử sinh năm 1993 khiến nhiều người thổn thức.

Park Bo Gum và Park So Dam hứa hẹn sẽ giúp Record Of Youth thu hút thêm khán giả ẢNH: POSTER PHIM