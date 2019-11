Bài hát chuông cửa trong 'Ký sinh trùng' gây sốt trên mạng

Theo Yonhap, trong Ký sinh trùng, cảnh "tập kịch bản" giữa hai anh em Ki Jung (Park So Dam) và Ki Woo (Choi Woo Sik) trước cổng nhà giám đốc Park (Lee Sun Kyun) đã tạo nên cơn sốt không nhỏ. Hoàn cảnh của tình huống này bắt nguồn từ việc Ki Jung mạo danh thành một giáo viên trị liệu nghệ thuật tên Jessica nhằm mục đích được nhận dạy học cho cậu con út gia đình giàu có họ Park.

Để đánh lừa ông bà Park, Ki Woo và Ki Jung quyết định dựng nên một lý lịch hoành tráng cho cái tên Jessica. Và trước khi nhấn chuông cửa vào nhà họ Park, hai anh em thảo luận lại một lần nữa bằng bài hát "ám hiệu" ngắn gọn theo nhịp: "Jessica, con một, Illinois Chicago, bạn học Kim Jin Mo, anh họ của tôi".

Được biết, đoạn "thần chú" theo nhạc kéo dài 6 giây này dựa trên bài hát nổi tiếng của thiếu nhi Hàn Quốc Dokdo is Our Land (tạm dịch: Dokdo là vùng đất của chúng ta). Ngoài đời, giai điệu của ca khúc này cũng thường được học sinh sinh viên xứ kim chi sử dụng như phương thức ghi nhớ bài vở hữu ích.

Trong Ký sinh trùng, phần "ca từ" trên nền nhạc Dokdo is Our Land do đạo diễn Bong Joon Ho và đồng biên kịch Han Jin Won sáng tạo